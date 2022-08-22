Беседа международного обозревателя Виталия Волкова с ветераном Службы внешней разведки, экспертом по кризисным ситуациям Львом Корольковым.

Иван Шилов ИА REGNUM Бундестаг (бывший Рейхстаг)

ИА REGNUM Давайте начнем с Финляндии. Это наша соседка, у нас длительная история отношений, в том числе история пребывания в составе Российской империи, у нас более 1000 километров общей границы на суше. Страна с 1944 года не представляла для нас военной опасности. И вот она собралась в НАТО. Насколько это дальновидное решение с точки зрения Хельсинки?

Корольков: Оно совершенно недальновидное. Любые действия, осложняющие наши отношения и связанные с расширением НАТО, поставят Финляндию на грань очень серьезных экономических, финансовых и политических проблем. Исторически сложилось так, что Финляндия поднялась благодаря Российской империи, и любой посетитель Хельсинки видит памятник царю-освободителю Александру Третьему, давшему Финляндии свободу, конституцию, свои деньги, свою таможню и многие другие атрибуты самостоятельного государства, хотя она формально входила с состав Российской империи. В. И. Ленин дал Финляндии самостоятельность. Хотя это был формальный акт. Белофинны при поддержке немецкого десантного корпуса фон дер Гольца разгромили Красную гвардию финнов во время их гражданской войны. И тогда, учитывая развал Российской империи, белые решили создать Большую Финляндию, в состав которой бы вошла Великая Карелия. Но из этого ничего не получилось, они потерпели поражение в начале 1920-х годов, и не одно. А потом был 1939 год. СССР, понимая, что близится большая война с Германией, и понимая, что финны не оставили идеи Большой Финляндии, предлагал Финляндии обмен территорий, чтобы отдалить границу от Ленинграда — на тот момент она проходила в нескольких десятках километров от города. Причем СССР предлагал площадь, значительно превышающую Карельский перешеек. И требования СССР тогда были очень сходны с нынешними требованиями к [б. УССР] до начала СВО — речь шла о предоставлении СССР территории безопасности. На что правительство Таннера ответило отказом в надежде на помощь Швеции, Франции, Британии, то есть стран, которые поставляли Финляндии вооружение в период последовавшей короткой Зимней войны. Что, впрочем, финнам не помогло. СССР решил спор в свою пользу за три месяца.

Комсостав (на переднем плане) и рядовые красноармейцы с захваченным флагом Финляндии. 1940

ИА REGNUM Но после большой войны и поражения Германии финны в результате оказались чуть ли не в числе победителей, они успели повоевать и против СССР и затем, с 1944 года, против Гитлера, а договор 1948 года между СССР и Финляндией о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи почти полвека определял хорошие отношения между Хельсинки и Москвой… Кстати, этот договор включал и военную составляющую.

Корольков: Увы, если вернуться к тому, что происходит сейчас, то можно только развести руками любому разумному человеку, который даже не является специалистом по Северной Европе. Они разрушают то, что было с таким трудом создано. Только что пришло сообщение, что финны низвергли какой-то советский памятник. Хотя мы там никаких особых памятников не ставили, это не Берлин и не Вена.

Так что Финляндия понесет только ущерб. Электроэнергией Финляндию снабжал сперва СССР, затем РФ — энергию давала Северо-Западная ТЭЦ в Питере, финны сидели на нашей нефти и на нашем газе, и это совместное предприятие просуществовало десятилетия. А российские туристы оставляли очень серьезные деньги в Финляндии за счет своих кратких, но частых поездок туда. В результате в Хельсинки и в близлежащих городах вымерли универсальные магазины. И я не вижу, чтобы Финляндия хоть что-нибудь от своих недружественных к нам действий выиграла. С точки зрения логики эти действия можно объяснить только одним: там к руководству страной пришла группа людей совершенно нового поколения, которое полностью и целиком сориентировалось на европейское сообщество, куда оно, это поколение, так стремилось, и, конечно, с упором на большого хозяина, на США. А вот то, что у нас там не оказалось достойной социальной прослойки, которая обладала бы необходимым влиянием и с точки зрения разума и логики могла бы скорректировать поведение новой элиты, говорит о том, что мы не обращали должного внимания на это, полагая, что финны с нами будут дружить вечно. Но на Земле ничего вечного не бывает.

ИА REGNUM И Финляндия, и другие станы Европы не избежали большого прибытия мигрантов. И в первую очередь ФРГ. Это ещё одна страна, которая с нами имела наиболее тесные отношения. Можно ли ожидать в Германии «кризисных сценариев» — массовых протестов, резких перемен во власти и в курсе? В ФРГ есть сейчас различные многочисленные группы населения, которые не относятся к категории «срединного немца». Это не только мигранты из стран, далеких от Европы. Например, есть группа, которую называют «русские немцы». Это, по разным оценкам, от двух до четырех с половиной миллионов человек, значительная часть которых в силу своей консервативности уже давно европейский политический мейнстрим не поддерживают, а в последнее время считаются условно «пророссийскими». К слову, в бундесвере служит много русских немцев, есть они и в полиции…

Eucom.mil Бундесвер

Корольков: Действительно, «русские немцы» — это заметная группа, которая объединяет людей из разных социальных групп, включая бизнес. И в своей массе они недовольны нынешним положением дел, многие являются избирателями партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Далее, есть крупный бизнес, и крупные собственники, как никто другой, представляют себе тяжелейшие последствия нынешних политических маневров, которые на посту канцлера стал предпринимать некогда вполне разумный руководитель Гамбурга и министр финансов Олаф Шольц. Есть выходцы из ГДР ещё прежнего поколения, они объединены тем, что у них ещё остался здравый смысл и воспоминание о том, что Германия объединилась только благодаря СССР. Есть уже упомянутая партия правого толка, АдГ, которая хоть и не стала действительно весомой политической силой, но это заметное явление в политике. И эта партия, судя по разным признакам, представляет более широкие круги общества, чем только тех, кто за неё проголосовал. Многие пока опасались подавать за неё голос.

ИА REGNUM В ФРГ может возникнуть серьезное противостояние атлантическому курсу?

Корольков: ФРГ может развалиться под тяжестью принятого политического курса, в прямом смысле самоубийственного. По крайней мере, предпосылки для серьезного кризиса там есть. В отличие от всех стран старой Европы — Франции, Италии, Испании — там наличествует не только прослойка из нескольких миллионов «русских немцев», но и того населения, особенно в восточных землях, которое обладает кадровым контингентом, имеющим потенциальную возможность привести к власти более разумных людей в обстоятельствах, которые неизбежно сложатся по мере нарастания энергетического кризиса. Есть ещё ряд обстоятельств, которые могут способствовать приходу этих более здравомыслящих людей, в том числе и высокого положения.

ИА REGNUM Что может быть триггером этой ситуации?

Корольков: Самым весомым триггером, который обязательно сработает, станет второе нашествие беженцев [из б. УССР]. Оно взорвет немецкий «орднунг», порядок. Первая волна беженцев — это люди весьма благополучного класса, которые хотели бы жить в более благоприятных условиях, чем в условиях войны. Их там миллионы. Но самая опасная категория ещё только на подходе. Это так называемые «нацики», а, по сути, потомки бандеровцев, которые всегда ориентировались на Германию и служили в её интересах. Эта категория перешла порог морали и страха. Они ничего не боятся, и никакая положительная деятельность для них не подходит. Они повоевали, привыкли к мародерству, грабежам. И эту категорию выдавят туда [из б. УССР], это произойдет обязательно, им уже за то, что они творили в Донбассе и на Востоке [б. УССР], светит только «чахотка и Сибирь». Они все будут в списках розыска либо за военные преступления, либо за преступления в период до 2004 года.

Правоохранительная система и система спецслужб ФРГ и, вообще, европейских стран не подготовлена для того, чтобы держать в узде эту категорию людей. А их будет много. Вряд ли это будут миллионы, но речь может идти о сотне-другой тысяч. Они будут представлять для европейского общества самую большую опасность и напугают большую часть населения, которое под влиянием русофобской пропаганды их примет, а затем столкнется с ними. И самый мощный удар придется именно по Германии, где беженцам [из б. УССР] дали статус наибольшего благоприятствования. Не зря им, по сути, отказали и поляки, и прибалты, и некоторые другие страны. Они пополнят мафиозные структуры. Учитывая обилие стрелкового вооружения, ПЗРК и других опасных видов оружия, наводнивших Европу через Косово, Германия может оказаться в сложнейшем положении.

Американский солдат с ПЗРК FIM-92 Stinger

ИА REGNUM По моим сведениям, афганская диаспора в ФРГ очень недовольна наплывом беженцев [из б. УССР], тем, что этим беженцам отдается приоритет…

Корольков: Это не только афганцы. Это и беженцы с Ближнего Востока. Поэтому обстановка в Германии к осени обретет признаки внутренней нестабильности. На той политике, которая есть сейчас, дальше не проедешь.

ИА REGNUM В Германии, судя по нескольким сообщениям, проскочившим в СМИ, власти не исключают осенью протестов. Гайки уже года два закручиваются, идет резкое ужесточение контроля и борьбы с инакомыслящими, проведены чистки в военной контрразведке, в полиции, в армейском спецназе. Делается это под соусом борьбы с правым экстремизмом, но, по моей оценке, власти уже заранее стали готовиться к кризисному политическому управлению. Вы хорошо знакомы с системой внутренней безопасности Германии. По каким сценариям могут пойти события?

Корольков: Эта система совершенно не приспособлена к [киевской угрозе], особенно после того, как партия «Зеленые» перенаправила деятельность разведки и контрразведки и полицейских служб не на то, к чему нужно было готовиться. Такие организации, как БНД, как контрразведка, не могут резко изменить курс без политических решений, а такие решения не приняты, и нынешней властью приняты быть не могут. А те изменения, которые произошли в структуре служб внутренней безопасности, не способствуют готовности к серьезной работе со «второй [киевской] волной», причем не столько с политической и идеологической, сколько с её криминальной составляющей. [Киевских] бандеровцев НАТО хорошо подготовило. В том числе к тактике ведения городской войны. В том числе, как в Донбассе, подготовило не жалеть «ни своих, ни чужих».

ИА REGNUM То есть Вы не исключаете в Германии варианта «городских боев», которые организуют мафиозные структуры по модели российских 1990-х, боев за «передел» сфер влияния, где киевские националисты будут играть первую скрипку? Это создание параллельных структур, это кровавые конфликты между этническими и иными группировками, это война параллельного мира со службами безопасности…

Корольков: Совершенно верно. Исключать такого сценария нельзя. Будут создаваться именно параллельные, теневые структуры, которые будут решать многие вопросы, в том числе и вопросы управления жизнью тех или иных городов, жизнью населения. Тех [киевских] националистов, которые видят себя высшей расой, положение беженцев не устроит. Они постараются подмять структуры других беженцев под себя. И албанскую мафию, и ливанскую… Это другая категория людей. Вообще исключать самых невероятных сценариев сейчас нельзя, вплоть до обращения к нам за помощью после прихода там к власти более здравомыслящих людей, чем нынешние политики, поскольку в этом у нас есть опыт. Я думаю, и Меркель, и Шредер, будучи людьми опытными и умными, сейчас с ужасом наблюдают за происходящим в Европе. В Брюсселе еврочиновники доуправлялись. Они не успевают за вызовами. Энергокризис запустили настолько, что обратно уже не вернуться. Что касается накачки оружием [б. УССР], то оно вернется в Европу. И это не последняя беда, которая на ЕС обрушится.

ИА REGNUM Считается, что Польша накачивает свою армию, видя своими врагами Россию и Беларусь. То же касается ФРГ, канцлер которой 100 миллиардов выделил на военные расходы. Я же не исключаю того, что в Европе идет тихий подковёрный раскол, в котором Польша при поддержке США и, традиционно, Британии намерена отодвинуть Германию с лидерского пьедестала и сформировать новую, не германоцентричную европейскую группу вокруг себя, в определенном смысле вернувшись к концепции Междуморья от [б. УССР] до Прибалтики, отделив таким образом Германию от восточных ресурсов и маршрутов. Сейчас Польша обеспечила себя и газом, и зерном и копит оружие, увеличивает численность армии. Я не исключаю, что военные приготовления обеих стран — Польши и ФРГ — ориентированы не только на противостояние с Россией, но это и закладка на случай возможного в будущем конфликта друг с другом. Тем более сейчас тот период мировой истории, когда многие недоразрешённые конфликты выходят наружу…

Terytorialsi.wp.mil.pl Армия Польши

Корольков: Такой конфликт вполне возможен. У него есть глубокие исторические корни. Польша трижды была разделена между тогдашней Пруссией и Российской империей. Существуют территориальные, экономические, политические противоречия. Польша — любимое произведение своего нынешнего хозяина, США, и считает себя представительницей милитаристского комплекса, возглавляемого США в ЕС. Она видит сейчас себя в роли надзирателя, который должен регулировать состояние сил и средств там. И так считает не только нынешнее правительство, это представление в Варшаве возникло раньше. Но и Германия не то чтобы полностью позабыла о традиционно германской земле — Силезии, которая стала частью Польши. В Германии на фоне возрождения антироссийского милитаризма с необходимостью возродится и общий давний немецкий милитаризм. Не зря в самой Германии многие поняли канцлера Шольца так, что теперь, в свете конфликта [в б. УССР], чувство вины за германский нацизм у немцев может остаться в прошлом. Там пришло новое поколение политиков и, вообще, новое поколение.

Немцам надоело постоянно дотировать жалующуюся Польшу и выслушивать её претензии на выплату сумасшедших компенсаций за понесенный ущерб во Второй мировой войне. Поляки не соблюдают указания ЕС, и это нельзя сбрасывать со счетов. Они отказались принимать беженцев по европейским квотам и фактически нагружают беженцами Германию. (История прошлого года с ближневосточными беженцами на границе Беларуси и Польши показательна). При этом не зря то оружие, которое Запад направляет [в б. УССР], оседает именно в Польше и дальше не передается. Польша по своему индустриальному положению мало что может производить из военпрома, но считает, что её потенциал должен быть гораздо выше, чем у других. При этом Польша через [б. УССР], через США всё время требует от Германии передавать и передавать Киеву современные вооружения, таким образом выкачивая их у бундесвера. Ведь пока две континентальные европейские страны имеют достаточно самостоятельные технологии для ВПК — это Франция и Германия. Поляки активно сотрудничают с [б. УССР], говоря Киеву, что храниться тяжелое вооружение будет в Польше, а когда будет нужно, его передадут ВСУ. Так сказать, на случай, если русские подойдут к западным границам [б. УССР]. Эти переговоры идут давно.