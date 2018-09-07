Виталий Попов
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Как избавиться от многомиллионного долга по алиментам? Случай в Перми
Как накопить долг по алиментам в размере 8 миллионов рублей и избавиться от него за один день? Как, имея стабильный доход в 12 миллионов рублей за два года и достаточное материальное положение, уклоняться от содержания своих детей? Если вы вдруг не желаете содержать своих детей и оплачивать...
7 сентября 2018
Историк искусства СССР: Просвещение должно стать государственной политикой
29 ноября, в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 95-летию Пермской государственной художественной галереи, состоялась научно-практическая конференция, собравшая экспертов в области истории отечественной искусствоведческой мысли. После завершения мероприятия мне удалось побеседовать с...
4 декабря 2017