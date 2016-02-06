Виталий Андриянов
Последние публикации
Патриарх Кирилл посетит с пастырским визитом Латинскую Америку
«Патриарх Кирилл впервые отправится с пастырским визитом в страны Латинской Америки. С 11 по 22 февраля он посетит Кубу, Бразилию, Чили и Парагвай», — сообщил на пресс-конференции председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Илларион. В ходе визита Патриарх Московский и...
6 февраля 2016
Трусы, Рождество и Новый год по-парагвайски
В каждой стране есть свои национальные особенности празднования Нового года. Мы привыкли к снегу, ёлке и Деду Морозу, а в Парагвае, например, это разгар лета, средняя температура днём +35 по Цельсию. Надо заметить, что многие парагвайцы, если они не выезжали зимою в Европу или Соединённые Штаты...
30 декабря 2015
Саммит МЕРКОСУР стартует в Парагвае
Сегодня в Парагвае стартует Саммит президентов и глав государств южноамериканского Общего Рынка (МЕРКОСУР). Во встрече на высшем уровне, проходящей в Конгресс-центре КОНМЕБОЛ в Луке, примут участие восемь глав государств блока под председательством президента Парагвая Орасио Картес. Напомним, что...
21 декабря 2015
Чили начинает строить «Биокеанический коридор»
Завершился визит в Парагвай президента Чили Мишель Бачелет. У «борца за социальную справедливость», как её характеризуют избиратели, на этот раз весьма грандиозные планы по экономическому «рывку» не только для Чили, но и для ряда стран Латинской Америки. На фоне потери инвестиционной...
31 августа 2015
Парагвайцы скорбят о жертвах трагедии 2004 года
1 августа для Парагвая — день скорби. В этот день, в 2004 году, в Парагвае произошла крупнейшая трагедия мирного времени в истории страны. В тот воскресный день в новом современном супермаркете Ycuá Bolaños площадью 12 000 квадратных метров и с парковкой на 350 автомобилей, принадлежащем семье...
2 августа 2015
Бразильские военные вторглись на территорию Парагвая
На уходящей неделе начались провокации на бразильско-парагвайской границе. Как сообщает ABC, 28 июля вечером бразильские войска вторглись на территорию Парагвая в районе Пуэрто-Адела, в 60 км от города Saltos de Guairá. Другой случай был зафиксирован 29 июля, в среду, в районе Пуэрто-Тигра, который...
1 августа 2015
Как русские выиграли войну в Америке
12 июня в нашей стране отмечают День России. Однако. есть ещё одна страна в мире -Парагвай, которая в этот день отмечает праздник. И русский вклад в этот праздник очень значительный. 80 лет назад, 12 июня 1935 года, победно завершилась война Парагвая с Боливией, так называемая Чакская война...
12 июня 2015
С Парагвая выдачи нет!
В США футбол пренебрежительно называют соккер. Он не имеет там популярности по многим причинам, как то: это изобретние Европы и в первую очередь Великобритании, он не такой результативный, как баскетбол, и всего 15 минут дается на рекламу между периодами. И вдруг — такое рвение, переживание за...
2 июня 2015
150-летие геноцида народа Парагвая отмечено равнодушием
Власть в стране принадлежит государству. Отсутствие бедных. Всеобщее бесплатное образование, бесплатная медицина, общественные продовольственные фонды, низкие налоги. Криминальные группировки ликвидированы и преступность, практически, отсутствует. 98% земель — в государственной собственности...
15 мая 2015
Возможен ли импичмент президента Парагвая?
В Парагвае нарастает внутриполитический кризис. По городам страны проходит общенациональный Марш протеста. Депутаты парламента требуют от президента досрочно уйти в отставку. Возможен ли импичмент президента Парагвая? Если посмотреть на историю правления любого из президентов Парагвая после...
26 марта 2015