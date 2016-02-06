Москва, 6 февраля, 2016, 12:10 — ИА Регнум. «Патриарх Кирилл впервые отправится с пастырским визитом в страны Латинской Америки. С 11 по 22 февраля он посетит Кубу, Бразилию, Чили и Парагвай», — сообщил на пресс-конференции председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Илларион. В ходе визита Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Гавану (Куба), Асунсьон (Парагвай), Пунта-Аренас (Чили), Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу (Бразилия).

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

14, 15 и 16 февраля Патриарх будет находиться в Парагвае, где встретится с православной паствой. Запланировано богослужение в русской Православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Асунсьоне. Приход был организован русскими эмигрантами про инициативе генерал-майора Николая Эрна и освящен в октябре 1928 г. Также он посетит участок Русского Кладбища Реголета, где пройдет отпевание в память о русских героях Чакской войны, внесших большой вклад в победу Парагвая, чьи останки покоятся там. В июне 2011 года делегация Московского Патриархата во главе с митрополитом Иларионом присутствовала на праздновании Двухсотлетия Независимости Парагвая. Также, запланированы переговоры Патриарха Кирилла и Президента Парагвая Орасио Картеса.

Отметим что в 2008 году, будучи в статусе Митрополита Смоленского и Калининградского Патриарх Кирилл посещал страны Латинской Америки в рамках Дней духовной культуры России.

«Еще будучи митрополитом и председателем Отдела внешних церковных связей, Святейший Патриарх Кирилл посещал Кубу, встречался с руководством страны. Под непосредственным наблюдением митрополита Кирилла осуществлялось строительство храма в честь Казанской иконы Божией Матери в Гаване, он же совершил освящение этого храма», — сообщил на пресс-конференции глава ОВЦС Илларион, цитирует Православие.ру.