Виктория Шадчина
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Участник Парада Победы 1945 года: «Что ж поделать, если я такой счастливый»
В Волгограде ветеранская секция участников Парада Победы 1945 года жива благодаря лишь одному фронтовику. Когда-то в Волгограде было 87 ветеранов, участвовавших в историческом параде в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне. Сегодня Александр Колотушкин — последний в городе...
25 декабря 2021
«Обманув смерть»: ветеран Великой Отечественной войны начинает новую жизнь
Ветеран Великой Отечественной войны Олег Соболев начинает новую жизнь на Волгоградской земле. Еще в начале этого года под окнами его квартиры в Душанбе играл военный оркестр, поздравляя с днем 76-й годовщиной снятия блокады Ленинграда. Конец года он встречает в Волгограде, куда в свои 97 лет вместе...
18 декабря 2021
«Крылья» за спиной особенных детей
Реабилитация — дело трудоемкое, сложное, не всегда приятное. Но когда видишь, как ее проводят инструкторы Краснодарской общественной организации содействия интеграции и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья «Крылья», чувство тягости улетучивается. Остаются скорость, радость...
29 июня 2021