В Краснодарском крае используют передовые методы реабилитации детей с ДЦП и аутизмом. Это не только адаптивная верховая езда, но и роллер-джоринг и его зимний аналог — ски-джоринг.

Держа за руку инструктора, маленький Женя в полной амуниции торопится к конюшне. Там седлают его Бэллу — лошадку соловой масти. На нее мальчишка пока смотрит снизу вверх — его голова в шлеме едва достает до стремени. Но еще пару минут, и сильные руки инструктора помогают ему буквально взлететь вверх. И вот он уже в седле, его лицо расплывается в счастливой улыбке.

— Но! Поехали!

Александр Куликов ИА REGNUM Женя с диагнозом ДЦП на конюшне

Александр Куликов ИА REGNUM Женя с диагнозом ДЦП взлетает на коня

Александр Куликов ИА REGNUM Женя с диагнозом ДЦП взлетает на коня

Александр Куликов ИА REGNUM Женя с диагнозом ДЦП

Реабилитация — дело трудоемкое, сложное, не всегда приятное. Но когда видишь, как ее проводят инструкторы Краснодарской общественной организации содействия интеграции и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья «Крылья», чувство тягости улетучивается.

Остаются скорость, радость, бодрящий аромат лошадиной гривы, к которой прижимается маленький мальчишка. И тепло — физическое и душевное, которое дарит это волшебное животное.

Александр Куликов ИА REGNUM Лида с диагнозом «аутизм» на иппотерапии

Александр Куликов ИА REGNUM Для занятий с особенными детьми используются особенные лошади

«Крылья» больше десяти лет в станице Елизаветинской занимаются реабилитацией детей с проблемами опорно-двигательного аппарата и ментальными нарушениями. Занятия на лошади помогают преодолеть многие недуги, но главное, помогают детям поверить в свои силы.

Александр Куликов ИА REGNUM Света с расщеплением позвоночника на иппотерапии

Инструктор адаптивной верховой езды Ольга Шатохина, она же руководитель «Крыльев», лет 15 назад даже не думала, что будет работать с особенными детьми. Училась на факультете ветеринарной медицины и планировала заниматься лошадьми. Ее муж Денис с головой был погружен в свой авторемонтный бизнес. В один момент, они сами не поняли как, начали заниматься развитием особенных детей.

Александр Куликов ИА REGNUM Конюшня

Сначала Ольга прошла обучение на инструктора. Денис стал смотреть, как она работает, отслеживать результаты детей и, в конце концов, и сам поменял свою деятельность.

— Когда ты долгое время работаешь в одном направлении с ребёнком и потом достигаешь цели, то это до мурашек на коже, — признается он. — Настолько затягивает, мотивирует на дальнейшее обучение.

Александр Куликов ИА REGNUM Прогулка

Бэлла идет по дорожке медленным ровным шагом. В седле — маленький наездник. Для Жени — это второй курс иппотерапии. Он очень старается выполнять все, что говорит инструктор. Мама Жени — Наталья — результаты видит уже сейчас. У мальчишки стала лучше координация, он стал смелее в своих движениях.

Александр Куликов ИА REGNUM Женя на иппотерпии

— Посмотрите, какой здесь асфальт, — она показывает на тротуар, ведущий к конюшне. — Не ровный, со щербинками и камушками. Когда сюда приехали, сын боялся по нему ходить сам, только за руку.

Она объясняет, что у Жени большая атаксия — нарушение согласованности движений различных мышц. Из-за этого он неустойчив в пространстве, идти для него по неровной поверхности — большое испытание. После иппотерапии Женя начал здесь ходить самостоятельно и уверенно.

Александр Куликов ИА REGNUM Лошади с детьми ведут себя спокойно и дружелюбно

Александр Куликов ИА REGNUM На конюшне обитают не только лошади

Перед началом любого занятия лошадь готовит серьезный парень — Сережа. Деловито, не спеша выполняет все необходимые манипуляции — чистит животное, берет амуницию, седлает ее. Он неразговорчив и даже угрюм, но его ответственность и силу здесь очень ценят. Еще совсем недавно Сережа тоже был воспитанником «Крыльев» и наряду с другими ребятами проходил здесь реабилитацию.

Александр Куликов ИА REGNUM Серёжа, воспитанник и сотрудник «Крыльев»

Ментальные нарушения из-за глухоты частично удалось преодолеть с помощью иппотерапии. Реабилитация продолжилась, и когда он пришел сюда на работу. Поначалу ему трудно давались его обязанности — путался, где находится амуниция, хотя она всегда на своем месте, забывал, что и когда ему нужно сделать. Но сейчас он очень хорошо ориентируется в конюшне, назубок знает алгоритм действий.

Александр Куликов ИА REGNUM Конюшня

Александр Куликов ИА REGNUM Конюшня

Александр Куликов ИА REGNUM Обитатель конюшни

Самое приятная работа для Сережи — выводить лошадь в свободное от тренировок время на выпас.

В общем, и для лошади это самый любимый момент, когда она может расслабиться. Да-да, лошадь психически напрягается во время иппотерапии, потому что она не имеет возможности двигаться так, как ей хочется. Она вынуждена терпеть в своем окружении людей, она не может реагировать на мух, других лошадей, не может отвлекаться.

Александр Куликов ИА REGNUM Обитатель конюшни

Александр Куликов ИА REGNUM Лида с аутизмом занимается на лошади

Александр Куликов ИА REGNUM Илья с ДЦП занимается на лошади

Александр Куликов ИА REGNUM Илья с ДЦП занимается на лошади

Конечно, для занятий с особенными детьми используются особенные лошади. У них должен быть подходящий экстерьер, высота и механика шага. И само собой, должен быть спокойный характер и добрый нрав. А еще их специально обучают.

Александр Куликов ИА REGNUM Маленькая Света с расщеплением позвоночника общается с лошадью

Александр Куликов ИА REGNUM Маленькая Света с расщеплением позвоночника на иппотерапии

Бэлла идеально подходит для такой работы. Она внимательна и ответственна. Во время тренировки она вдруг обнаруживает на дорожке ветку, которой не было раньше. Для нее это сигнал опасности. Она останавливается и ждет, когда человек примет решение, как поступать дальше.

Александр Куликов ИА REGNUM Прогулка

Говорят, что лошадь чувствует, что на ней сидит особенный ребёнок. Но на самом деле она всего лишь чувствует положение всадника. Если он начинает сползать, она тоже останавливается, дает ему возможность сместиться. В общем, лошадь делает все для того, чтобы ребенок не чувствовал своих ограниченных возможностей.

Александр Куликов ИА REGNUM Света с расщеплением позвоночника на иппотерапии

Сейчас в «Крыльях» занимаются около полусотни детишек. Многие ходят сюда годами, поскольку реабилитационный процесс достаточно длительный. Например, Федя пришел в два года, а сейчас ему пять. На первом занятии он не умел сидеть, а сейчас уверенно едет верхом. А потом, спустившись с лошади, самостоятельно идет по тропинке. И это колоссальный прогресс для ребенка!

Александр Куликов ИА REGNUM Илья с ДЦП готовится к занятию

Занятия с лошадьми дети просто обожают, тренировки никогда не бывают скучными. А в последнее время они стали невероятно увлекательными, потому что к лошади прибавились ролики. Это как раз тот самый адаптивный роллер-джоринг — вид спорта, где лошадь тянет за собой роллера пассивно или активно различными аллюрами: шагом, рысью или галопом.

Александр Куликов ИА REGNUM Прогулка

— Когда мы начинали в 2009 году, у нас было на десять детей с ДЦП двое аутистов. Сейчас кардинально другая ситуация — на десять детей с аутизмом двое с ДЦП, — рассказывает Ольга Шатохина. — С детьми, у которых аутизм, работа более длительная. Но иппотерапия дает хороший эффект. Почему? Да потому что проводится на позитиве. Дети с аутизмом получают постоянный стресс от всего. Но на лошади создаются такие условия, когда ребёнок чувствует себя расслабленно и спокойно.

Александр Куликов ИА REGNUM Лида с диагнозом «аутизм» на иппотерапии

В планах «Крыльев» — продвигать не только иппотерапию, но и адаптивный горнолыжный спорт. А роллер-джоринг вывести на всероссийский уровень, показать своим коллегам со всей страны варианты работы с особенными детьми.