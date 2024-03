Виктория Баженова

Автор

Создатель проекта «Блокада всегда со мной», исследователь, автор документального фильма и материалов о блокадном Ленинграде. В коллекции исторических документов собраны редкие книги о военном Ленинграде, книги с автографами Ольги Берггольц и Веры Инбер. Более 20 газет военного времени, в которых упоминается Блокада Ленинграда, были собраны со всего Мира: газеты «Правда», The New York Times, Baltimore New-Post, The Daily Telegraph, Daily Mail, Le Petit Parisien.