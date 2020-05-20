Другой фильм о Блокаде Ленинграда
О Блокаде написано много исторических книг, стихов, романов, выпускаются дневники и альбомы, но как проверить достоверность написанной в них информации?
Блокада Ленинграда — это история, история — переписывается. Рассказать правду о том сложном времени могут только жители блокадного города.
Истощенные, изнеможённые, в ледяных квартирах без света, водопровода, отопления люди слушали стихи, ходили в театр, устраивали спортивные соревнования. Документальный фильм «Блокада. Всегда со мной» расскажет о высокодуховных и высокоидейных людях, о врагом не сломленном народе — Ленинградцах! Фильм снят за собственные средства, без поддержки. Даниил Гранин говорил: «Выжил тот, кто помогал другим!», герои фильма из истории в историю подтверждают это высказывание. Когда мы говорим о подвиге, — каждое воспоминание является ценным. Герои фильма: Илья Резник, Георгий Штиль, Лариса Лужина, Иван Краско, Кира Крейлис-Петрова, Нина Аристова, Артур Чилингаров — это великие люди нашего времени, которых связывает блокадное детство, и каждый из них рассказал о своих воспоминаниях. Василий Лановой в фильме поделился своим мнением о подвиге ленинградцев:
Пусть то, что пережили Блокадники и с каким достоинством они прошли те страшные 872 дня, стало примером мужества и стойкости для всего Мира. P.S. Я патриот своей страны, и я хочу, чтобы люди всей земли узнали о Подвиге и Роли Ленинграда в победе над фашистами, и что благодаря русскому солдату «машина фашизма» была остановлена. Это Благодарность старшему поколению за Мирное небо над головой.