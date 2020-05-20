О Блокаде написано много исторических книг, стихов, романов, выпускаются дневники и альбомы, но как проверить достоверность написанной в них информации?

Давид Трахтенберг Зенитчики на страже Ленинградского неба. Октябрь 1941 года

Блокада Ленинграда — это история, история — переписывается. Рассказать правду о том сложном времени могут только жители блокадного города.

Истощенные, изнеможённые, в ледяных квартирах без света, водопровода, отопления люди слушали стихи, ходили в театр, устраивали спортивные соревнования. Документальный фильм «Блокада. Всегда со мной» расскажет о высокодуховных и высокоидейных людях, о врагом не сломленном народе — Ленинградцах! Фильм снят за собственные средства, без поддержки. Даниил Гранин говорил: «Выжил тот, кто помогал другим!», герои фильма из истории в историю подтверждают это высказывание. Когда мы говорим о подвиге, — каждое воспоминание является ценным. Герои фильма: Илья Резник, Георгий Штиль, Лариса Лужина, Иван Краско, Кира Крейлис-Петрова, Нина Аристова, Артур Чилингаров — это великие люди нашего времени, которых связывает блокадное детство, и каждый из них рассказал о своих воспоминаниях. Василий Лановой в фильме поделился своим мнением о подвиге ленинградцев:

Василий Лановой — актер, председатель движения «Бессмертный полк России» «Блокада стала главной горой перед немцами. Вынеся невероятные потери, нищету, голод, но выстояли! Блокадное лицо защитника Ленинграда — это символ мужества и полного сознания «Мы за нашу страну стоим!»

Пусть то, что пережили Блокадники и с каким достоинством они прошли те страшные 872 дня, стало примером мужества и стойкости для всего Мира. P.S. Я патриот своей страны, и я хочу, чтобы люди всей земли узнали о Подвиге и Роли Ленинграда в победе над фашистами, и что благодаря русскому солдату «машина фашизма» была остановлена. Это Благодарность старшему поколению за Мирное небо над головой.

О. Берггольц «Ленинградская блокада, Ленинградская оборона и победа для нас, ее участников: женщин, солдат, поэтов, — совсем не прошлое и непросто воспоминания, хотя бы и драгоценное. Нет, это вечно живой опыт, неиссякающий источник мужества и творческой воли, к которому мы приникаем и будем приникать еще долгие годы; животворящей водой которого мы хотели бы поделиться со всем человечеством и, прежде всего, со своими согражданами и, в первую очередь, с молодежью».

Трейлер авторского проекта «Блокада. Всегда со мной»: