Виктор Ясманн

Автор

Американский политолог и политический консультант. Участник правозащитного движения в СССР в 1960-1970 гг. Родился в Харькове и в юности эмигрировал из Советского Союза. Автор книги о перестройке «Горбачев и КГБ» (1993), где впервые был употреблен термин «Вашингтонский обком». Работал в Вашингтоне, Мюнхене, Праге в аналитическом отделе радио «Свобода», консультировал правительственные и общественные организации США, ЕС и Ближнего Востока. В своих публикациях Виктор Ясманн выражает лишь собственные взгляды и не представляет позицию какого-либо правительства или организации.