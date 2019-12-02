Решение пражских муниципальных властей демонтировать памятник освободителю Праги, маршалу Коневу — позорная и горькая весть! Это ещё одно тяжкое поражение в психо-исторической войне, цель которой — новый миропорядок ХХI века, а ревизия и фальсификация Второй мировой войны — лишь инструменты в этой борьбе. Криминализация и очернение Советского Союза, одного из главных основателей ООН, учредителей Нюрнбергского Трибунала, всего миропорядка-1945, направлены на ослабление позиции России в борьбе за миропорядок ХХI века…

Matěj Baťha Памятник маршалу Коневу

Теперь, по факту: в чем же состоит фальсификация истории в эпопее с освобождением Праги маршалом Коневым? Когда в начале мая 1945 советские войска устремились на помощь восставшей Праге, они вошли не в Чехословакию, чешского государства стараниями нацистов не существовало, а в «Протекторат Богемии и Моравии», кузницу вооружений Третьего рейха.

Как сказала, когда мы жили в Праге, моя жена: «Чешские заводы продолжали исправно клепать оружие для Рейха, когда советская артиллерия уже обстреливала Имперскую канцелярию в Берлине». И им было для кого.

Тогда, в мае 1945 на территории Чехии и Австрии дислоцировалась последняя боеспособная группировка вермахта: 900 тыс. человек, 2 тыс. танков, отборные части СС, включая знаменитую танковую дивизию СС «Дас Райх». Командовал ими ярый нацист, фельдмаршал Фердинанд Шернер. И сломала эту машину, принудила её к капитуляции, спасая Прагу, другие города и веси бывшей Чехословакии, 3-я и 4-я советские гвардейские танковые армии генералов Павла Рыбалко и Дмитрия Лялюшенко. Их танковая лавина в 1800 танков, которая сломя голову неслась на помощь Праге, разнесла в пух и прах последний оплот «уберменшей».

Существует и даже культивируется легенда, распространённая и в России, что ещё до прихода Советской армии, Прагу якобы «освободили» дислоцированные там части Первой дивизии «армии Власова»! Понимаете, в чём заход? В том, что Прагу освободили «подручные» нацистов! Пара мелких передислокаций и столкновений в нескольких кварталах Праги, вызванных желанием презренных предателей спасти свою шкуру, кощунственно выдаётся за историческое событие!

Генерал Власов и бойцы РОА

Это жалкая, безмозглая ложь. Командир дивизии, генерал Буйниченко действительно вёл переговоры с Национальным комитетом пражского восстания, настаивая на том, что в обмен на поддержку повстанцам те пропустят его части на юг к американцам. Однако в руководстве восстания были коммунисты, и они Буйниченко отказали. И потом, вообразить, что эсэсовцы Шернера дрогнули перед несколькими тысячами «власовцев», у которых имелся с десяток трофейных «тридцатьчетвёрок» — это насилие над разумом.

Эсэсовцы презирали «власовцев». Не зря рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер после встречи с Власовым в сентябре 1944, обозвал его «руссише швайн» и записал в дневнике: «Предавший один раз, предаст и во второй». И оказался прав. К слову сказать, американцы выполнили союзнический долг. Согласно линии демаркации, они закрыли фронт как перед немецкой группировкой, так и перед «власовцами», и те, почти все, попали в плен к Советской армии. Как уже было сказано, освободила Прагу танковая армада генералов Рыбалко и Лялюшенко.

Всего же в «Пражской операции» приняли участие до двух миллионов советских солдат, а командовал ими ИВАН КОНЕВ. А перед этим войска маршала Конева освободили Освенцим, встретились с американцами на Эльбе. Но современным политическим пигмеям всего этого мало, они всё равно смеют считать Конева «оккупантом».

Так почему же всё-таки Конев и Советская армия являются освободителями, а не оккупантами? Да потому, что именно они полностью ВОССТАНОВИЛИ чехословацкую государственность. Советский Союз, сам разоренный войной, оказал возрождённой Чехословакии громадную экономическую поддержку. Где вы видели таких оккупантов? Была ли вновь созданная Чехословакия советским сателлитом, подвергались ли её жители впоследствии репрессиям и насилию? Несомненно, — как и в других странах возникшего «соцлагеря». Но в отличие от нацистов, Советский Союз не ставил своей целью захват территорий и ресурсов этих стран, порабощение и эксплуатацию местного населения, массового истребления всех «расово-неполноценных» или непокорных на основе сумасбродных идей расового или этнического превосходства. Цели СССР, были, пусть утопичные, но не человеконенавистнические.

Маршал Конев в Праге. 1945

И потом, ведь в строительстве послевоенной чехословацкой государственности принимали участие миллионы чехов и словаков, которые десятилетиями работали в государственном аппарате, армии, полиции, госбезопасности, СМИ, идеологических институтах. Они что, тоже были оккупантами? Всё это исторический идиотизм и глумливая ложь!

Советский Союз был идеологическим проектом, и его насилие и вражда были направлены не против какой-то нации или государства, а базировались на классовом принципе, пусть ложном и неестественном.

Граница борьбы пролегала внутри каждой нации, и в Чехословакии, как и в других соцстранах, людей поддерживавших, вольно или невольно, СССР было никак не меньше тех, кто был недоволен властью. К тому же всё это противостояние вписывалось в геополитическую борьбу двух глобальных систем: капиталистической и социалистической.

Я пишу об этом с болью, ибо люблю Чехию, как любил её мой отец, солдат Второй мировой войны, который окончил её в Праге. Собственно, от него я впервые и услышал об этой чудесной стране и пленительной Праге. Любила её и моя мать. Ей одной из первых удалось посетить Чехословакию после подавления «Пражской весны». Помню, как она с восхищением рассказывала, что гид её делегации, чешка Ярка, открыто носила значок диссидентской организации «Вдовы Яна Палаха», что по вечерам на универмаге «Bílá Labuť», появлялся написанный светящейся краской лозунг: «ВСТАВАЙ ЛЕНИН, БРЕЖНЕВ ВЗБЕСИЛСЯ!»

Что касается меня, всего моего поколения, то всех нас с полным правом можно было назвать если не детьми, так крестниками «Пражской весны». Помню, как в коридоре своего института в самый канун вторжения я выронил целую пачку листовок со знаменитым манифестом «Две тысячи слов», переведённым с чешского. Студенты, преподаватели бросились поднимать, читали, но, что характерно, никто не сдал меня КГБ. Короче, если одной фразой о тех событиях, то можно сказать, что тупое военно-бюрократическое подавление «Пражской весны» и было тем событием, которое навсегда увело советскую молодежь из коммунистического стойла.

Пражская весна. 1968

И вот, сейчас одним из поводов для сноса памятника Коневу используется фальшивое утверждение, что он де принимал участие в этих событиях, ВТОРИЧНО «ОККУПИРОВАЛ» ПРАГУ. ЭТО СОЗНАТЕЛЬНАЯ И ГАДКАЯ КЛЕВЕТА. Не было маршала в Праге в августе 1968! Вот хитро выделанный «идеолог Перестройки» Александр Яковлев там был, занимался идеологическим прикрытием вторжения. Им и займитесь, борцы с прошлым.

Ещё одно утверждение гласит, что маршал Конев принимал участие в подавлении Венгерского восстания 1956 года. Это было. Но всё же Венгерское восстание немало отличалось от «Пражской весны». В Венгрии 1956 года, через десять лет после чудовищной войны, было много крови, антикоммунистического террора, явно прослеживались фашистские корни. Тогда, в 1956, маршал Конев защищал то, что отстоял в 1945.

Как уже было сказано, ускоренная ревизия и фальсификация истории Второй мировой войны — это лишь средство борьбы за новый миропорядок ХХI века. При этом примечательно, что ожесточённая пальба ведётся по уже давно поражённой мишени — европейскому и советскому коммунизму, в то время как фашизм, который в разных видах и обличьях буквально лезет из всех щелей, попросту игнорируется. Нас только предупреждают всякие «эксперты» и «мудрецы», чтобы мы, упаси Бог, не перепутали германский нацизм с итальянским фашизмом. Страшный это грех!

И последнее. Не случайно в обычаях всех народов есть древнее поверье, что тот, кто оскверняет чужие могилы, крушит чужие веру, святыни и символы, непременно дождётся, что и его могилы будут разорены, его кумиры будут поруганы и низвергнуты.

Крот истории роет. Ждите…

Берлин