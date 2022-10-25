Виктор Солкин
Последние публикации
«Египетская Москва» в книжной новинке
Тема ориентализма в искусстве всегда считалась притягательной и интересной. Исследование, позволяющее определить восточные прототипы западных шедевров, требует не только больших системных знаний в области истории искусства и материальной культуры, но и вкуса, помогающего верно ограничить...
25 октября 2022
О «египетской» новинке на российском рынке
Современные зарубежные книги по египтологии на русский язык переводят предельно редко. Чаще всего, когда вы видите на полке книжного магазина книгу иностранного автора с пометкой «новинка», речь идет об издании, которое на самом деле вышло в начале XX века — недобросовестный издатель попросту не...
20 марта 2020
Тайник с мумиями: археологическая сенсация в Египте
Мировые СМИ вновь потрясла сенсация из Египта: на юге страны, неподалеку от современного Луксора археологи обнаружили более двух десятков расписных саркофагов с мумиями знатных египтян. Многих находка удивила, так как саркофаги буквально вповалку лежали друг на друге. Поражает и невероятная...
17 октября 2019
Меду нечер, или «божественное слово» Жана-Франсуа Шампольона
23 декабря 1790 года во французском Фижаке родился один из величайших умов в мировой науке: Жан-Франсуа Шампольон. Мир обязан ему началом дешифровки иероглифического письма Древнего Египта, первой грамматикой языка времен фараонов, знаменитой франко-тосканской экспедицией на берега Нила, благодаря...
23 декабря 2017