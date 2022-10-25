Тема ориентализма в искусстве всегда считалась притягательной и интересной. Исследование, позволяющее определить восточные прототипы западных шедевров, требует не только больших системных знаний в области истории искусства и материальной культуры, но и вкуса, помогающего верно ограничить источниковую базу работы и использовать все возможности для качественного анализа произведений. Особенно редки такие работы в областях, сопряженных с русским искусством. И вот в год двухсотлетнего юбилея египтологии на книжных полках появилась красиво изданная книга, посвященная теме египтомании, а точнее — египетским образам в московской архитектуре. О египтомании в Петербурге писали многие; о том же, но применительно к Москве, в своих работах упоминали единицы, что сделало бы вышедшую книгу очень перспективной. Посмотрим, однако, каково качество вышедшей работы.

artsobr.com Книга Алины Пушкаревой «Египетская тайнопись московской старины. Легенды. Имена. Эпохи».

Первое, что смущает в книге внимательного читателя, — это отсутствие стилистического единообразия. Где-то текст приближается к искусствоведческой работе, а где-то скатывается до романтического девичьего дневника, в котором в описание памятника вкрадываются «мистические образы» (например, с. 274 и др.), полностью разрушающие даже имитацию профессионального анализа произведения. Это настораживает и заставляет вчитываться в текст очень внимательно. Вопрос о жанре текста возникает и потому, что главы книги абсолютно несоразмерны, и порой текст просто тонет в иллюстрациях, которые как относятся к самому тексту, так и кажутся откровенно избыточными. Возможно, мы бы отнесли книгу к типу фотоальбома с комментариями, однако автор против: А. Пушкарева утверждает, что, готовя книгу, «вдруг неожиданно для себя оказалась вовлечена в настоящую, серьезную исследовательскую деятельность…» (с. 6) Об образовании автора, наличии у него каких-то системных знаний по истории или истории искусства никакой информации в открытых источниках нет. Возможно, из-за отсутствия таковых в «серьезном исследовании» появились заголовки «Восточная изюминка купеческих причуд» (с. 99) или «Египетские тайны над речкой Чурилихой» (с. 229).

Введение книги — это нагромождение массивных цитат из известной статьи Н. С. Петровского о русских путешественниках в Египет, опубликованной в 1981 году и лишенный хоть сколько-нибудь важного дополнения от автора. Собственно, это вторая опасная болезнь книги: там, где автору нечего сказать, она помещает огромные блоки уже хорошо известной, опубликованной информации из других книг. Особенно хорошо это видно не только во введении, но и, например, в главе о египетском зале ГМИИ им. А. С. Пушкина (с. 193–227), почти полностью построенной на публикации А. А. Демской, или о египетской теме в декорировке усадьбы «Архангельское».

Поставленные в книге задачи, очень сложные и объемные, требуют досконального знания автором множества памятников древнеегипетского искусства, терминологии, атрибутики, стилей той или иной эпохи. С этим автор, на мой взгляд, не справилась совершенно. Один из первых примеров — это знаменитый египетский царский головной убор немес — полосатый платок с отрезами, симметрично ниспадающими на грудь спереди, а сзади завершающийся стилизованной косой. Автор выдает за немес стилизованные парики (с.26,28,242 и др.), при том, что в сноске 25 (с. 31) все же пытается объяснить читателю, что такое немес, впрочем, допуская ошибку и там: в «узел» немес сзади никогда не завязывали. Это, к сожалению, не единичная ошибка, а системные проблемы со знаниями в области египетской иконографии: трапециевидные бородки царских изображений автор именует термином «хебесут» (с. 26), который относится к узким, заплетенным бородкам совершенно другого, противоположного типа. За ошибками в знании иконографии следует и непонимание символического подтекста изображения: в Египте фараонов бородка «хебесут», ассоциирующаяся с божествами иного мира — Атумом, Осирисом, Гебом, была частью заупокойных царских изображений. Или другое: на с. 26 мы читаем о маскаронах с атрибутами, «напоминающими двойную корону схемти, олицетворяющую власть египетских правителей над Верхним и Нижним Египтом», а на фото — обычные головные платки, лишь отчасти стилизованные «под Египет», корона па-схемти выглядит совсем иначе. При этом автор часто «упускает» важные детали описываемых памятников, например — хаторические уборы в виде солнечных дисков меж коровьих рогов на маскаронах в доме Эрихсона (с. 33), которые очень важно демонстрируют уровень понимания/заблуждений архитектора в области египетского искусства.

artsobr.com Книга Алины Пушкаревой «Египетская тайнопись московской старины. Легенды. Имена. Эпохи».

Употребляя малоизвестные термины то там, то здесь, автор, на мой взгляд, часто вводит читателя в печальное заблуждение. Еще один пример этой же проблемы: автор искренне считает, что иероглиф «шен», с которым часто изображаются в египетском искусстве летящие священные птицы, означает понятие «вечность» (с. 78, 104, 250 и др.), однако это не так. Египтяне вкладывали сложные, совершенно различные представления в понятия «нехех» — бесконечность и «джет» — вечность. Иероглиф шен, изображающий собой круглую орбиту, по которой движется солнечный диск, отражает понятие бесконечности, которое в египетском мировоззрении противостоит понятию вечности. Не понимать этого — значит не разбираться в базовых принципах египетской религии II–I тыс. до н. э. Такие проблемы должен был бы исправить еще в рукописи опытный редактор-египтолог, однако такового в работе нет, как нет в книге и остро необходимого ей научного редактора от издательства. Наоборот, на технической странице указано «текст публикуется в авторской редакции». Смелость? Нет, скорее упрямство, породившее откровенный конфуз.

В массе сложных ситуаций не спасает автора и цитирование профессиональных работ. Так, в ряде примеров прототипом элементов декорировки московских зданий становится редкий памятник — пектораль из собрания Лувра, изображающая хищную птицу с головой овна. Это — Иуф-Ра, ночная форма Солнца, проявляющаяся по египетским представлениям во время ночного странствия солнечного божества по Дуату — иному миру. Иуф-Ра в египетских текстах — это Ба (условно «душа») Предвечного непознаваемого божества. Ссылаясь почему-то на мою работу 2006 года, А. Пушкарева так и пишет: «Ба Иуф Ра» (с. 30), что выдает ее полное непонимание этой концепции египетской религии.

Иногда объект, выбранный А. Пушкаревой для упоминания в числе тех московских зданий, что связаны с Египтом, на самом деле не связан с ними никак. Яркий пример — целая глава книги «Сфинксы под школьной крышей» (с. 56–61). Протомы сфинксов (автор называет их по незнанию «бюстами» с. 58) не имеют никакого отношения к искусству долины Нила, они абсолютно античные как по форме женской груди, которая не встречается у египетских сфинксов в такой форме, так и по головному плату. Однако несколько страниц бесплодного рассуждения посвящено им, а потом тому, был ли на фасаде здания крылатый солнечный диск или не был, при том, что в конце автор приводит архивное фото, показывающее, что никакого крылатого диска там не было. В чем информационная ценность такого текста или, например, рассуждения о том, что известного архитектора В. А. Мазырина в детстве называли «Анчутка», что значит «бесенок» (с. 144)? Текста, не имеющего прямого отношения к основной теме, в книге предельно много — кажется, что больше половины.

artsobr.com Книга Алины Пушкаревой «Египетская тайнопись московской старины. Легенды. Имена. Эпохи».

Понятно, что автору очень хочется найти в московском материале максимальное количество соответствий древнеегипетским прототипам. И если где-то предложенные ассоциации не доказаны, но могут быть объяснены блестящей позицией «я так вижу» (например, ограда пирамиды Джосера, якобы процитированная в фасаде доходного дома М. М. Левина в Мясницком проезде, с. 38), то в отдельных случаях, которых в книге немало, ошибки становятся вопиющими.

Приведу фрагмент текста со с. 77, где описывается декорировка «Египетского зала» особняка П. П. Смирнова. «Женская фигура в центре композиции, судя по короне, состоящей из двух высоких перьев и рогов газели, напоминает изображения царицы, характерные для XVIII династии (XIII–XIV вв. до н. э.). Такой головной убор назывался сепедет и ассоциировался с образом звезды Сириус». В нем прекрасно всё. Начнем с того, что даже минимально знакомый с египетским искусством зритель поймет, что в основе образа царицы — прототип греко-римского времени, это отлично видно по костюму изображенной. На ее голове — традиционная корона царицы «шути», из двух стилизованных соколиных перьев, а вовсе не сепедет, знаниями о которой «блеснула» автор. Уровень невежества проступает чуть дальше. Время правления XVIII династии царей в египетской истории датируется 16–14 вв. до н. э., а при периодизации веков до новой эры века перечисляют по уменьшению, т.е. сначала XIV век до н. э., а потом XIII век до н. э. Это обычно объясняют в теме «Периодизация истории Древнего мира» в шестом классе общеобразовательной школы, а за подобную ошибку выгоняют с экзамена первокурсников-историков в любом вузе.

Описывая декорировку в особняке П. П. Смирнова, автор все время повторяется, поскольку количество прототипов к изображениям ей известно немного. Много раз прозвучит «Хор Бехдетский», однако о том, что в росписях очень точно процитированы сыновья Рамсеса II, изображенные на рельефе в храме в Бейт эль-Вали, сам Рамсес II с рельефа из малого храма в Абу-Симбеле и супружеская чета из гробницы Рехмира в Фивах, вы не узнаете. Хотя, думается, именно точный поиск прототипов и художественных цитат должен быть главной целью исследования такого рода, а вовсе не многословные рассказы о биографиях архитекторов и владельцев особняков, которые можно легко получить из свободных источников.

С атрибуцией и датировками египетских памятников, упомянутых в качестве важнейших прототипов, у Алины Пушкаревой большие проблемы. Приведу только некоторые примеры, на самом деле их больше. На с. 136 вы найдете «миниатюрный нубийский храм Дендур, возведенный императором Августом в X веке до н. э.». Август, как известно, правил с 27 г. до н. э. по 14 г. н. э. На с. 141 красуется иллюстрация с подписью «Традиционный египетский портал с крылатым солнечным диском в храмовом комплексе Мединет Абу, «Дом миллионов лет» Рамсеса III. XII век до н. э.» На самом деле на фото — птолемеевский портал храма, созданный в III–II вв. до н. э. Это не опечатка: вновь датировка этого памятника с ошибкой в тысячелетие появляется на с 258. Читаем на с. 306: «В книге воспоминаний о жизни Алексея Николаевича есть очень любопытное фото: старая открытка с видом древнеегипетского храма Хора в Эдфу, на которой изображены один из высоких пилонов с рельефами и часть колоннады». На соседней странице 307 эта самая почтовая карточка изображена с подписью: «Почтовая открытка с изображением древнеегипетского храма». Увы, на самом деле на фото — не Эдфу, а узнаваемый всеми туристами второй двор и пилон знаменитого храма Исиды на острове Филе.

Стоит ли при этом удивляться, что в книге есть ссылки на издание И. В. Рака, не имеющее никакого отношения к профессиональной египтологии (с. 28), или отсылки на издание Г. Масперо, 1895 года выпуска, значительно устаревшее, вслед за которым автор утверждает, что самые древние в мире гидротехнические ирригационные сооружения — плотины у Меридова озера в Фаюме (с. 222). Увы, все совсем иначе: в 2004 году близ Хелуана найдены руины первой плотины царя Менеса, которая была построена для того, чтобы отводить паводковые воды Нила от Мемфиса, в самом начале III тыс. до н. э.

artsobr.com Книга Алины Пушкаревой «Египетская тайнопись московской старины. Легенды. Имена. Эпохи».

Сильно страдает в тексте книги профессиональный аппарат искусствоведческого описания памятника. «Эта роспись, — пишет Алина Пушкарева на с. 151, — не просто стилизация или фантазия. Это фрагмент существующего настенного рельефа XIII в. до н. э. с изображением процессии дочерей царя Рамсеса II». Мы, конечно, догадаемся, глядя на кривоватую роспись в вестибюле особняка М. А. Морозова, что никакого фрагмента подлинного древнеегипетского памятника там нет. Поймем, что автор, видимо, так хотела сообщить, что знает о существовании близкого прототипа этого изображения. Но разве подобное возможно в книге, претендующей на исследование и научную новизну?

Для полноценной атрибуции египетского памятника или стилизации необходимо очень хорошее знание иконографии, атрибутов, имен, эпитетов богов и богинь египетского пантеона. Увы, и с этим у автора тоже проблемы. Иадет — персонификацию гневной силы солнечных богинь А. Пушкарева упорно называет «богиней» (с. 126, 160 и др.); один и тот же образ (стилизованная осирическая фигура с композитным головным убором в «Доме графики» ГМИИ) — в тексте книги это то «бюст бога Осириса» (с. 271), то, «возможно, изображение Сераписа» (с. 274). «Оригинальное изображение символа богини Хатхор, обозначающее эпитет нубит — «золотая» (с. 11) на приведенном фото из храма в Дендере, оказывается на деле знаком празднества «хеб», передающим эпитет богини «хебет» — празднующая, ликующая. На с. 254 автор предается многословным рассуждениям о боге Хоре и о том, понимали ли московские архитекторы его иконографию: «…или все же знали хоть что-то о соколе-Хоре, парящем в поднебесье, и о его великом потомке — фараоне?» Но вот незадача: египетские цари не потомки бога Хора, они его последовательные земные воплощения, что подчеркивает огромный пласт храмовых коронационных текстов. И это тоже — из числа базовых знаний о египетских религии и культуре. Отдельного упоминания стоят случаи, когда автор приводит египетские аналогии… не имеющие вообще никакого отношения к описываемому памятнику, как, например, на с. 272, где к абсолютно греческим по форме и иконографическим особенностям сфинксам на росписи из «Дома графики» зачем-то пришито грубыми стежками упоминание о сфинксе царицы Мутноджемет с коронационной диады из Турина. Чуть дальше, там же: «в отличие от мужских сфинксов… женские застыли в тревожных сидящих позах, вскинув крылья, что роднит их с древнеегипетскими образами крылатых богинь-защитниц». У египетских богинь-защитниц поза защиты выражается вполне определенно — они укрывают того, кого защищают, крыльями. То, что мы видим на изображении, к египетским богиням-защитницам не имеет никакого отношения. Ну и анекдотичный апофеоз: стилизованная протома единорога предстает в тексте книги на с. 274 как «змееногий козерог»…

Любое исследование требует от автора аккуратности. И вновь проблемы: на с. 145 — выходные данные издания без года и города издания, на с. 130 — не указан номер тома многотомного издания де Монфокона, в подписи к иллюстрации на с. 146 указано: «фрагмент плафона, карниза и капителей колонн в вестибюле особняка М. А. Морозова», а на деле там изображен только плафон.

Об иллюстрациях надо сказать отдельно. Книга красиво сверстана и достойно издана. В ней немало очень красивых, ценных фотографий, предоставленных, как указывают подписи, государственными организациями, которые сейчас находятся в тех особняках, где сохранились интерьеры, выполненные в египетском стиле. Очень жаль, что они соседствуют с порой малохудожественными, недостаточно обработанными фотографиями автора, крайне диссонирующими с профессиональной фотосъемкой на соседних страницах. При этом в книге присутствуют фото из интернета с нестертым водяным знаком без указания источника (с. 109), архивные фото с какого-то портала с подписью «из интернета» (с. 318, 319 и др.), многочисленные воспроизведения гравюр Дж. Пиранези без указания источника (с. 249, 255, 282, 285, 290).

Достоинства у издания тоже есть. Важно, что в книге, впервые затронувшей «египетскую Москву», поднята проблема гибнущего шедевра — Египетского павильона и Померанцевой оранжереи в усадьбе «Кузьминки-Влахернское» и впервые опубликованы интересные материалы, связанные с египетским путешествием М. А. Морозова (с.166–174). Если учесть это и воспринимать красиво изданную книгу как фотоальбом по теме, где снимки снабжены кратким комментарием, пусть и не всегда корректным в том, что касается Древнего Египта, то она, пожалуй, откроет многим редкие страницы истории московских особняков, дворцов и зданий. Жаль только, что этим достоинства издания исчерпываются.