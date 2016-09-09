Виктор Надеин-Раевский
Последние публикации
Россия и Турция: перспективы нормализации
Ожидалось, что Турция только на сокращении турпотока из России должна была потерять около 3 млрд долл. Примерно такой же объем недополученной прибыли ожидался и у экспортеров сельскохозяйственной продукции. Кроме того, турецкие строительные фирмы, по некоторым оценкам, могли потерять контракты...
9 сентября 2016
Зачем России «дружба» и «братство» с Турцией?
Обострение российско-турецких отношений как следствие вероломной провокации турецких властей против российских ВКС в Сирии привело к масштабной антироссийской пропаганде в Турции и свертыванию связей между двумя странами. Естественно, что этот процесс затронул не только торгово-экономические...
8 февраля 2016