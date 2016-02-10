Обострение российско-турецких отношений как следствие вероломной провокации турецких властей против российских ВКС в Сирии привело к масштабной антироссийской пропаганде в Турции и свертыванию связей между двумя странами. Естественно, что этот процесс затронул не только торгово-экономические отношения двух стран, но и практически все сферы сотрудничества.

Иван Шилов ИА REGNUM Тьма

В России в последнее время были подняты вопросы целесообразности сохранения отношений и в других сферах взаимодействия двух стран. Продолжаются дискуссии о денонсации Московского договора о дружбе и братстве, подписанного 16 марта 1921 года правительством РСФСР и правительством Великого народного собрания Турции. Отмечу, что это не первое такое предложение. Судьба договора обсуждалась и на политическом, и на экспертном уровне, в том числе и вопрос актуальности договора, и возможные последствия его денонсации.

Напомним, что за три недели до подписания договора 15 руководителей турецкой компартии во главе с ее лидером Мустафой Субхи были убиты, а их тела выброшены в Черное море. Однако троцкистская идея «мировой революции», мостом для которой должна была послужить Турция, по-видимому, оказалась важнее судеб турецких коммунистов. РСФСР оказала помощь турецким союзникам и деньгами — 10 млн рублей золотом, и оружием. Сотни орудий, тысячи пулеметов, десятки тысяч единиц стрелкового оружия и большие запасы амуниции получили турецкие союзники в борьбе с «империалистической Антантой». Все это сыграло немаловажную роль в победе кемалистов в войне против западных союзников.

Однако для нас сейчас важно другое. В Московском договоре о дружбе и братстве есть очень важная статья, которая обязывает обе стороны отказаться от территориальных претензий друг к другу, не допускать на своей территории никакой антиправительственной деятельности против другой стороны, в том числе деятельности по отторжению части территории. На практике Турция неоднократно нарушала Московский договор. Еще до Второй мировой войны на территории Турции обосновались многочисленные враги большевиков, в том числе из числа российских тюрко-мусульман — противников большевиков, которые пропагандировали создание «Великого Турана» — огромной империи от Адриатики до Тихого океана.

В годы Второй мировой войны Турция активно сотрудничала с гитлеровской Германией, поставляя ей не только продовольствие, но и хромовую руду, жизненно важную для производства военной техники. На советской границе турки сконцентрировали полмиллиона солдат и готовились вступить в войну на стороне гитлеровской Германии и реализовать, наконец, идею создания «Великого Турана». В Турции активно действовали пантюркистские организации, которые и пропагандировали «новое будущее» для страны. Впрочем, после разгрома гитлеровских войск под Сталинградом турки не решились присоединиться к войне против СССР, а в 1944 году, когда поражение фашистских войск стало очевидно, отправили в отставку начальника штаба турецких вооруженных сил, престарелого маршала Чакмака, утверждая, что армию на границе он собрал по своей инициативе… Как это напоминает речи сегодняшних турецких политиков… Судили и руководителей пантюркистских организаций, впрочем, скоро выпустили на свободу. Один из них — Альпарслан Тюркеш через много лет стал руководителем «Партии националистического движения» и создателем ее молодёжной организации «Серые волки», формально запрещенной в Турции. Недавно в Сирии мы увидели ее представителей. То есть Турция не отказывалась от грандиозной идеи «Великого Турана», что было грубым нарушением договора.

Грубым нарушением договора была и та помощь, которую Турция оказывала чеченским боевикам, как во время первой, так и второй чеченской войны. На территории Турции лечились раненые боевики, жил и действовал так называемый министр иностранных дел Ичкерии, собирались деньги в турецких мечетях. Турецкие эмиссары воевали на территории России под знаменами Ичкерии, и сотни этих «добровольцев» сложили головы на Северном Кавказе. Следует вспомнить и активную исламистскую пропаганду под руководством турецких эмиссаров — руководителей разного рода исламистских сект. Фактически эта статья договора нарушалась достаточно регулярно, в том числе и в последнее время.

В наши дни положение в регионе резко обострилось. Против Сирии Турция ведет войну руками исламистских наемников не первый год. Именно на турецкой территории формировались и отряды исламистской оппозиции, как бы турецкие власти ни пытались это отрицать. Попытки сформировать некие оппозиционные объединенные «фронты», как вроде бы и не исламистские, так и откровенно исламистские из сирийской оппозиции турки предпринимают уже несколько лет, впрочем, без особого успеха. Для Эрдогана Башар Асад стал из лучшего друга главным врагом, а отряды самообороны сирийских курдов — террористами. Правда, эти «террористы» не совершили ни единого теракта, но для Эрдогана и его команды это не имеет значения. Ведь в Турции с 1984 года продолжается война против Курдской рабочей партии (КРП), которая унесла более 47 тысяч жизней, а сирийские курды симпатизируют турецким сторонникам КРП. То есть и в этом вопросе мы занимаем противоположную позицию.

А как же договор, само название которого — «о дружбе и братстве» — звучит как издевка по отношению к России? Представляется, что вопрос его дальнейшей судьбы далеко не прост. Решения по вопросам внешней политики относятся к компетенции президента РФ, и принципиальное решение по этому конкретному договору тоже. Придется принимать во внимание и то, что как правопреемник СССР Россия обязалась уважать договоры и соглашения, подписанные Советским Союзом. Это касается и вопросов границ в Европе, и прочего множества соображений, связанных с вопросами территориальной целостности государств — участников системы европейской безопасности.

Конечно, у России нет наземных границ с Турецкой Республикой, но этот договор предшествовал Карскому договору того же 1921 года, который определял границы закавказских республик. Фактически границы, определенные Карским договором, полностью соответствовали тем, что были определены Московским. Советская Россия при этом присутствовала, выступая как бы в качестве гаранта этих границ. В период обострения советско-турецких отношений Иосиф Сталин денонсировал два договора с Турцией, но этот не тронул… Карский договор пытались денонсировать в Грузии уже в новом тысячелетии, но от идеи отказались. Что даст денонсация Московского договора, кроме морального удовлетворения, и какие породит проблемы? Это как раз то, что следует проанализировать перед принятием такого решения.