Виктор Кривопусков
Автор
Председатель Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией, доктор социологических наук, лауреат литературной премии имени Бориса Полевого, автор книги «Мятежный Карабах».
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Алиев должен ответить за casus belli азербайджано-карабахской войны — 2020
Азербайджано-Карабахская война 2020 года прошла под предлогом сasus belli. По Дипломатическому словарю под редакцией А. А. Громыко, «казус белли (лат. casus belli — буквально «повод к войне») — это непосредственный формальный повод возникновения между государствами состояния войны» (Дипломатический...
30 марта 2021
Азербайджано-Карабахская война 2020 как фактор кризиса миропорядка ХХI века
На конференции одной из основных была рассмотрена тема «Кризис миропорядка: противостояния и замороженные конфликты XXI в.». С докладом «Азербайджано-Карабахская война 2020 года как фактор кризиса миропорядка ХХI века» выступил Виктор Кривопусков, доктор социологических наук, председатель...
5 марта 2021
МИД Азербайджана исказил события «Черного января» 1990 года в Баку
Министерство иностранных дел Азербайджана 20 января распространило заявление в связи с 31-й годовщиной бакинской трагедии 20 января 1990 года. В заявлении, опубликованном в Vesti. az, говорится: «В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР советская армия численностью 26 000...
21 января 2021
Кто ответит за трагедию Нагорного Карабаха?
Президент России Владимир Путин 22 ноября в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха: «С точки зрения международного права и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории...
3 декабря 2020