На конференции одной из основных была рассмотрена тема «Кризис миропорядка: противостояния и замороженные конфликты XXI в.». С докладом «Азербайджано-Карабахская война 2020 года как фактор кризиса миропорядка ХХI века» выступил Виктор Кривопусков, доктор социологических наук, председатель Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией, автор книги «Мятежный Карабах», который публикуется ниже.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Ялта-1945 — путь к долгосрочному устройству миропорядка

Международная конференция подробно рассматривает решения и значение Ялты-1945 по основным вопросам мироустройства после победы во Второй мировой войне над гитлеровским фашизмом. В связи с темой доклада я позволю себе напомнить только о том, что в Ялте-1945 Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчиль подписали Декларацию об освобождённой Европе, которой определялись не только принципы политики победителей на отвоёванных у противника территориях. В ней, в частности, изложено положение о восстановлении суверенных прав народов этих территорий, а также право союзников совместно «помогать» этим народам «улучшать условия» для осуществления этих самых прав». В декларации говорилось: «Установление порядка в Европе и переустройство национально-экономической жизни должно быть достигнуто таким путём, который позволит освобождённым народам уничтожить последние следы нацизма и фашизма и, хочу особо подчеркнуть, создать демократические учреждения по их собственному выбору».

В Ялте-1945 также была начата работа по созданию Организации Объединённых Наций, которая с учетом конференций победителей в Тегеране и на промежуточных переговорах в Думбартон-Оксе привела к формированию идеологии ООН, ставшей символом и формальным гарантом послевоенного мироустройства, авторитетной и иногда даже достаточно эффективной организацией в разрешении межгосударственных проблем, примером согласованных решений и возможностей сотрудничества государств с различным общественным строем.

Тогда, на Ливадийской конференции 6 февраля 1945 года, Иосиф Сталин сказал, обращаясь к Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю: «Мы как будто бы задаёмся целью обеспечить мир, по крайней мере, на 50 лет вперёд…»

После Ялты-1945 наступил тот самый «худой мир», который в соответствии с русской поговоркой «лучше доброй ссоры», просуществовал основательно не 50, как представляли его создатели, и, как видим, существует более 75 лет.

Мы помним, что после фултоновской речи одного из трех архитекторов Ялты-1945 Уинстона Черчилля этот «худой мир» перешел в «холодную войну» против СССР и стран социалистического лагеря, продлившуюся с небольшими потеплениями вплоть до 1989 года.

Мы также знаем, что в развитие Ялты-1945 в 1975 году по инициативе СССР в Хельсинки главы 35 стран европейского континента с участием США и Канады подписали Соглашение по безопасности в Европе, в котором были единогласно определены 12 принципов, уточняющие и продлевающие ялтинский миропорядк без крупных мировых кризисов и войн.

Лидеры «Большой тройки» за столом переговоров на ялтинской конференции. 1945

Кризисные нарушения ялтинского миропорядка

Межстрановые и региональные кризисные явления в нарушение ялтинского миропорядка стали проявляться в конце ХХ века. Ялтинская система дала большую трещину в связи с распадом в 1991 году Советского Союза и Югославии, выходом стран Восточной Европы из организации Варшавского договора, объединением Германии и т.д. Однако границы практически всех новых государств Центральной и Восточной Европы были закреплены в двусторонних и многосторонних международных договорах, зарегистрированных ООН. Произошло это, если не считать Югославии, в большинстве случаев мирно.

Россия, как правопреемница СССР, признала почти все новые государства и новые границы в Европе, за исключением Косова, которое на сегодня признали 89 государств мира. По большому счету, изменения границ в Европе после 1989—1991 годов стали не отменой, а демократическим (в основном учитывающим волю народов) переформатированием Ялты-1945. В это же время на постсоветском пространстве в результате межнациональных конфликтов появилась система непризнанных государств или замороженных конфликтов. В том числе Нагорно-Карабахская Республика, Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье.

Рельеф ялтинского миропорядка стал еще резче меняться с 2008 года, после грузинской войны, развязанной Михаилом Саакашвили против непризнанной Южной Осетии. После принуждения Грузии к миру Россия официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Независимость этих двух стран признали также государства — члены ООН: Республика Никарагуа, Венесуэла, Сирия, Науру. Еще радикальнее изменения произошли в 2014 в связи с присоединением Крыма к России, которое признано Северной Кореей, Никарагуа, Венесуэлой, Афганистаном, Сирией, Суданом и Кубой. В этом же году завязался внутриукраинский военный конфликт в Донбассе из-за попыток националистических сил принудительно «украинизировать» русскоязычные Юг и Юго-Восток Украины. Причем этот конфликт поддерживается двумя акторами Ялты-45 — США и Великобританией — против третьего — Российской Федерации.

Среди кризисов ялтинского миропорядка на современном историческом этапе особое внимание привлекает, естественно, самый первый межнациональный и так называемый замороженный конфликт со времен распада СССР, а теперь совсем свежая жестокая и полномасштабная Азербайджано-Карабахская война 27 сентября — 9 ноября 2020 года.

Kremlin.ru Владимир Путин во время сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021», организованного Всемирным экономическим форумом

Азербайджано-Карабахская война 2020 в ракурсе Ялты-45: итоги и оценки

Выступая 27 января 2021 года на форуме в Давосе, президент России Владимир Владимирович Путин по этому поводу сказал: «Россией были предприняты, например, активные посреднические усилия, чтобы остановить вооружённый конфликт в районе Нагорного Карабаха, в который оказались вовлечены близкие нам народы и государства — Азербайджан и Армения. Как известно, в ноябре было подписано трёхстороннее Заявление России, Азербайджана и Армении. И важно, что оно, по большому счёту, последовательно реализуется. Удалось остановить кровопролитие. Это самое главное». Удалось остановить кровопролитие, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации.

Именно так наш президент информировал Давос, а вместе с ним весь мир о действительно решительных действиях России при поддержке других сопредседателей Минской группы ОБСЕ — США и Франции в погашении, без преувеличения можно говорить, одного из опаснейших очагов Третьей мировой войны. А учитывая, что после подписания в Москве с 9 на 10 ноября трехстороннего Заявления между Азербайджаном, Арменией и Россией прошло уже 100 дней, то можно полагать, что именно этими словами В. В. Путина Россия фактически подвела черту под азербайджано-карабахской полномасштабной войной, коль скоро он утверждал: «Теперь перед международным сообществом и, несомненно, перед странами, участвовавшими в разрешении кризиса, стоит задача оказания помощи пострадавшим районам в решении гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, с восстановлением разрушенной инфраструктуры, защитой и восстановлением памятников истории, религии и культуры».

Однако с итогами Азербайджано-Карабахской войны в ракурсе Ялты-45 дело обстоит не так. Даже совсем не так. В отличие от Ялты-45, Московское заявление от 9 ноября 2020 года по согласовании тройкой его участников, как известно, приостановило боевые действия, не оценивая правомерность и действия противоборствующих сторон, причем придерживаясь только одного из принципов Ялты-1945 и Хельсинского соглашения о безопасности в Европе 1975 года о «территориальной целостности границ». Президент В. В. Путин и министр иностранных дел С. В. Лавров неоднократно комментировали вторую Азербайджано-Карабахскую войну, но ни разу не указали, кто военными действиями по всему периметру линии соприкосновения сторон нарушил бессрочное перемирие, заключенное по просьбе самого же Азербайджана 12 мая 1994 г. в Бишкеке, хотя вина Ильхама Алиева по умолчанию признается фактически всем миром.

Предварительные результаты войны ошеломляющи. Это касается людских потерь и социально-экономического ущерба, которых могло и не быть. За 44 дня боев с обеих сторон погибло около 10 тысяч человек! Это по 250 человек в сутки! Раненых, многие из которых стали инвалидами пожизненно, оказалось больше раза в три! Только из числа армян Карабаха война породила более 100 тысяч беженцев и перемещенных лиц. За три месяца после войны в Карабах, в свои дома вернулась лишь половина из них. Азербайджаном сознательно и необоснованно нанесен колоссальный ущерб социально-экономической инфраструктуре городов и сел Нагорного Карабаха. Уничтожались больницы, церкви, школы, жилые дома и т. д. К военнопленным и убитым армянам применялись пытки, издевательства и зверства, в том числе с отрезанием голов и т. п.

Эта безжалостная статистика пока неофициальна, поскольку не только де-юре, но и даже де-факто, видимо, мы в скором времени о ней не узнаем, а вероятнее всего, не узнаем никогда. Потому что, например, Азербайджан с его тоталитарной системой и раньше-то не отличался щепетильностью в таких делах, а теперь ему как агрессору — «победителю» более чем когда-либо выгодно, как говорится, спрятать все «концы в воду», прежде всего от своего народа.

Минобороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Армения из-за фактического проигрыша в войне и поразившего ее в этой связи государственно-политического кризиса сегодня не в состоянии назвать свои итоги и оценки, достойно отстаивать интересы армян непризнанной Нагорно-Карабахской Республики как в трехстороннем формате, так и в ОБСЕ и ООН.

В свою очередь Российская Федерация — не исключено, что из-за своих интересов в большой геополитике — не особо заинтересована получить от воевавших сторон соответствующие справедливые сведения, чтобы вынести свой вердикт, дать войне и ее участникам принципиальную оценку. Как, впрочем, и своим спецслужбам, МИД, а также участию России в составе Минской миссии ОБСЕ, откровенно проморгавшим эту войну и неспособным остановить длительное кровопролитие.

Как главному посреднику в карабахском урегулировании по линии Минской группы ОБСЕ нашей стране действительно «удалось остановить боевые действия, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации». Известно, что уже в ночь на 10 ноября 2020 года в еще незанятые Азербайджаном армянские населенные пункты были введены российские миротворческие силы.

Показательно, что Россия неожиданно, по сирийскому варианту, взяла на себя ещё и всю гуманитарную и экономическую ношу в армянском Карабахе, в том числе по возврату беженцев и перемещенных лиц, отстранив от всех этих прямых обязанностей Азербайджан, как агрессора-«победителя», и Армению — родную карабахцам. 28 декабря 2020 года Россия без предусловий выделила Армении безвозмездно 10 миллионов евро для поддержки беженцев из захваченных азербайджанской армией их исконных сел и городов.

До сих пор российское руководство умалчивает ответы на многие вопросы, зависшие в головах россиян в дни войны и после нее. Почему нет информации об официально засвидетельствованном участии в боях со стороны Азербайджана 2000 тысяч исламских боевиков из Сирии (запрещенных в России)? И, вообще, где они теперь? Почему не уничтожены в Азербайджане? А что с наёмниками из других стран? А как расценивать участие боевых частей и других военных из Турции? О применении Азербайджаном фосфорных бомб, других запрещенных видов оружия? Почему нет сведений о результатах расследования сбития вне зоны военных действий в небе Армении боевого вертолёта летной части 102-й российской военной базы, расположенной в г. Ереване, и гибели 2 наших военных летчиков? Эти вопросы как минимум уж точно никто не забыл.

Нелепо не замечать, что агрессивный путь решения Азербайджаном замороженного конфликта ХХ — XXI вв. вызвал чрезвычайно опасный кризис миропорядка. Война Азербайджана против непризнанной НКР ошеломила не только российское, но и мировое сообщество. Беспрецедентно, но факт состоит в том, что президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев, как говорится на боксерском языке, всех отправил в нокаут. А Россия при этом, как рефери на ринге, по умолчанию, выходит, признала Азербайджан «победителем», разве что только не подняла его руку вверх и не увенчала лавровым венком. А что, разве не так? Хотелось бы надеяться, что пока не так.

Можно утверждать, что новая война, развязанная Азербайджаном, принесла невосполнимый урон ялтинскому миропорядку, Хельсинкским соглашениям, межнациональному миру в Карабахе, геополитике и балансу сил на Южном Кавказе, да и на всем Ближнем Востоке.

Mod.gov.az Ильхам Алиев

Гейдар Алиев против действий Ильхама Алиева в разрешении карабахского конфликта

Гейдар Алиев, отец нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева, еще в 1993 году, будучи председателем Верховного меджлиса Нахичевани, в интервью газете «Московские новости» на вопрос корреспондента: «С Вашим именем связывают надежду на скорый мир в Карабахе. Но не кажется ли Вам, что кто бы ни пришел к власти в Азербайджане или Армении, они ее будут удерживать войной…» убежденно отвечал: «Абсолютно не согласен с этой точкой зрения. Она выгодна тем, кто действительно с обеих сторон делает бизнес на войне и отмывает деньги, добытые кровью своих народов. Я уверен, что в Карабахе можно достичь мира — другого пути нет. И возможности его достижения далеко не исчерпаны».

И надо отметить, что Гейдар Алиев был человеком слова! Он единственный азербайджанский политик, который более или менее определенно высказывался против карабахской войны, а Нахичевань, возглавляемая им в то время, в ней фактически не участвовала и даже не устраивала провокаций на сопредельной границе с Республикой Армения.

Да, он в армянском вопросе был не сахар, не был для армян Карабаха и «отцом родным», и «голубем мира». На его счету так называемый «белый геноцид» армян в Нахичевани. За время его работы в этой автономной республике и руководства Азербайджаном (1969 — 1982 гг.) к 1991 г. не осталось ни одного армянина (Виктор Кривопусков. Мятежный Карабах. Из дневника офицера МВД СССР. Четвертое издание, исправленное и дополненное. — М.:МГОФ «Знание», 2018. — 488 стр.)

Но именно он остановил первую войну, чем, вообще-то, по существу, спас азербайджанскую армию от разгрома. Тогда силы армии самообороны НКР в боях против азербайджанской агрессии, обращаю внимание, не оккупировали 7 районов, как сегодня утверждает Ильхам Алиев, а отодвинули ее по кольцу от своих границ, создав зону безопасности на расстоянии недосягаемости столицы НКР Степанакерта от снарядов реактивной системы залпового огня «Град» (РСЗО) калибра 122 мм с максимальной дальностью стрельбы до 40 км, предназначенных для поражения открытых и укрытых целей живой силы и других небронированных целей. В начале мая 1994 года Гейдар Алиев, недавно став президентом Азербайджана, обратился с просьбой к России об оказании помощи в прекращении карабахской войны. Тогда Бишкекское соглашение о бессрочном прекращении огня было подписано Азербайджаном непосредственно с НКР.

Чрезвычайно важно отметить, что за время президентства Гейдара Алиева урегулирование карабахского вопроса велось фактически на дипломатическом уровне в рамках ООН и ОБСЕ. В отличие от Абульфаса Альчибея, первого президента Республики Азербайджан, развязавшего первую карабахскую войну, и Ильхама Алиева, который с первых дней президентства в Азербайджане постоянно срывал перемирие, соответствующие резолюции ООН, другие многосторонние и двусторонние договоренности, достигнутые в рамках Минской группы ОБСЕ, а второй войной агрессивно, в одностороннем порядке вообще растоптал миропорядок на Кавказе.

Минобороны Армении Боец армии обороны Арцаха

КТО ОТВЕТИТ ЗА ТРАГЕДИЮ КАРАБАХА?

Ильхам Алиев вторую карабахскую войну неправедно сравнил с Великой Отечественной войной 1941 — 1945 гг. Этим ему хотелось, допускаю, непродуманно, показать свое величие. Сходство, конечно, есть, но только в том, что как и Гитлер 22 июня 1941 года вероломно напал на СССР, Азербайджан так же в воскресным утром 27 сентября вероломно атаковал НКР по всей линии соприкосновения с её армией самообороны, определенной Бишкекским соглашением, и в одностороннем порядке разрушил международные нормы и правила безопасности в этом замороженном регионе Кавказа.

Россия в Московском заявлении, а других документов официально пока на этот счет нет, не определила ни зачинщика войны, ни победителя, ни побежденного, а самое главное — ответственности, и не только, непосредственных ее участников. Не определены и многие другие ключевые вопросы разрушения миропорядка в районе Южного Кавказа, находящегося под контролем ООН и ОБСЕ. Владимир Казимиров в статье «Кто сорвал в Карабахе бессрочное перемирие?», опубликованной 17 января 2021 года в ИА REGNUM, пишет: «Необходима личная ответственность за срыв одной из сторон важнейшего документа о перемирии и, конечно, за обилие жертв войны 2020 г. Имя виновного в этом должно войти в его биографию несмываемой чёрной краской на остаток жизни. Как бы ни радовало подтверждение роли России как основного посредника в этом конфликте, как бы ни напрягали задачи российских миротворцев и поиск транспортных развязок, не удастся обойти этот вопрос. Будто никакого нарушения и не было — были только его последствия!»

Российское руководство должно понимать, что этот вопрос нельзя оставлять без ясного ответа, он «вовсе не плод любопытства» только одного политолога, он волнует всю российскую общественность. Речь идет, прежде всего, о войне, и даже не в Сирии, о которой мы достаточно информированы и которую большинством сознательно поддерживаем, а между государствами постсоветского образования, нашими ближайшими соседями, с мощнейшими межгосударственными экономическими, военно-политическими связями и историческими отношениями с их народами, чьи миллионы являются гражданами нашей многонациональной страны.

Владимир Казамиров в той же статье справедливо указывает: «Почти всем ясен виновник — Республика Азербайджан, а конкретнее — её глава Ильхам Алиев, главнокомандующий ее вооружёнными силами. Виноват персонально! Можно ли тут выказывать безразличие, укрывая того, кто пренебрёг на сей раз не законом, но очевидной нормой отношений двух государств, признанной и Минской группой ОБСЕ, и ООН?» А война в Карабахе была не только вероломной, но и беспощадной.

Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган войной фактически разорвали и выбросили на задворки современной истории 26-летнюю деятельность Минской группы ОБСЕ, все ее принципы урегулирования карабахского конфликта, начиная с Мадридских. Все они для Азербайджана оказались никчемными.

Не подает пока оценочных признаков ООН по поводу теперь полной ненужности сразу 4 резолюций по этому конфликту №№ 822, 853, 874 и 884, принятых в разгар первой войны в Карабахе — с 30 апреля по 12 ноября 1993 года. 30 сентября 2020 года Совет Безопасности ООН на заседании, посвященном войне в Нагорном Карабахе, тоже не назвал виновного в начале боевых действий, не дал оценки в применении запрещенных видов оружия и исламских боевиков, а лишь призвал прекратить войну и вернуться к переговорам под эгидой Минской группы ОБСЕ. Зато Турция, как и Азербайджан, лживо трактует конфликт в Карабахе как агрессию Армении против Азербайджана. А президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет, что резолюции Совета Безопасности ООН должны выполняться немедленно, иногда даже в течение нескольких часов после принятия, а четыре резолюции, принятые по нагорно-карабахскому конфликту 20 лет назад, теперь остаются на бумаге.

Минобороны России Открытие российско-турецкого центра по контролю за перемирием в поствоенном регионе, расположенном не далее 30 км от Степанакерта. 30 января 2021 года

Россия по непонятным причинам позволяет Азербайджану выйти по этим вопросам, что называется, сухим из воды. А Турция, видимо, за вклад в разгром армии самообороны Карабаха, включена в деятельность российско-турецкого Центра по контролю за соблюдением мира в поствоенном регионе, расположенном не далее 30 км от Степанакерта. Она осмелела до того, что на днях в эфире государственного телеканала TGRT показали карту-прогноз по расширению турецкой сферы влияния на ближайшие 30 лет. Предполагается, что к 2050 году в нее войдет ряд государств на Балканах, в Северной Африке, Закавказье, Средней Азии и на Ближнем Востоке. В представленном документе также названы конкретные регионы юга России, которые попадут под влияние Анкары. Среди них Крым, Ставропольский и Краснодарский края, Астраханская и Ростовская области, республики Северного Кавказа и Калмыкия, а также Татарстан, Башкирия, Чувашия, Алтайский край и Республика Горный Алтай, Бурятия, Тыва, Якутия. Судя по планам, американцы уже готовы «разрешить» туркам как своим партнёрам-сателлитам действия по расширению территориальной сферы влияния, невзирая на суверенитет соседей.

Армянам пообещали открытие закрытых границ, если они признают поражение и откажутся навсегда от любых притязаний на исторические земли, а также согласятся с фактической ликвидацией непризнанной НКР.

Агрессивный путь решения Азербайджаном замороженного конфликта XXI в. породил очередной и непростой кризис ялтинского миропорядка. Оказалось, что по Азербайджанскому примеру можно впредь посредством войны, лжи и вероломства в одностороннем порядке игнорировать любые международные, двух‑ и многосторонние принципы и соглашения. И что за это ничего не будет: ни осуждения, ни санкций, ни эмбарго, ни других международных мер.

Казалось бы, что историю, в том числе Ялты-45, нельзя вытеснить из урегулирования карабахского конфликта. Эта позиция была озвучена президентом России Владимиром Путиным 22 октября 2020 года на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Правда в его формулировке — «в Сумгаите, а потом и в Нагорном Карабахе, были осуществлены жестокие преступления против армянского народа». Никто не может отрицать, что история присутствует в конфликтах, в том числе и в виде менталитета и культуры поведения его участников. Об этом тоже говорилось на ялтинской конференции 1945 года. Здесь даже доказывать нечего. Менталитет, культура поведения в межэтнических отношениях — исторически сложившиеся феномены, которые не могут не влиять на ход конфликтов. Общеизвестный пример — убиение спящего молодого армянского офицера в Будапеште и героизация его убийцы, как это имело место в Азербайджанской Республике. Отрубание голов у военнопленных и убитых армян, глумление над ними — случаи в Азербайджане не единичные. Они известны миру по Сумгаиту, Баку, многим городам и селам республики (Мятежный Карабах, по первой войне 1992 — 1994 гг., апрельских 4-дневных боев 1918 года). В других обществах стыдились бы за такие поступки своих граждан, особенно офицера. В Азербайджане — гордятся. Без привлечения истории каждый «единичный факт» не может быть понят адекватно. Нетрудно понять, что «устранение истории», как правило, идет в пользу того, кого она (история) не устраивает. Место подлинной истории занимают ее фальсифицированные версии. Более подробно мою точку зрения на этот счет можно прочитать в моей статье «Кто ответит за трагедию Нагорного Карабаха?», опубликованной 3 декабря 2020 г.

Минобороны России Российские миротворцы сопровождают автобусы с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах с территории Республики Армения

Какой же кризис в Карабахе надо разрешать: территориальный или межнациональный?

Если применять лекала Ялты 1945 года и Хельсинки к обеспечению внешних государственных границ Азербайджана, то тогда должен идти совсем другой разговор! Более того, Ильхам Алиев вторую войну называет контртеррористической операцией. Если границы Республики Азербайджан, признанные после распада СССР Российской Федерацией и ООН, нарушила НКР, то она тогда выступает самостоятельным субъектом международного права. То есть Азербайджан должен пересмотреть свои необоснованные амбиции, а Россия, ОБСЕ и ООН, естественно, не должны их поддерживать. Либо вести разговор о внутриреспубликанском конфликте на межнациональной почве и борьбе против признания права армян Карабаха на национальную безопасность и о признании независимости НКР, либо… А раз так, то принцип Хельсинки о «территориальной целостности границ» к Азербайджану неприменим.

Не мешает вспомнить, что первая война Азербайджана с непризнанной им же Нагорно-Карабахской Республикой (1992 — 1994 гг) была коварно развязана, вдумайтесь только, на 2-й день после распада СССР (ранним утром 2 января), якобы во имя разрешения межнационального конфликта и восстановления территориальной целостности. Тогда война этих проблем не разрешила. Вот и война 2020 года межнационального азербайджано-армянского конфликта, который лежал и лежит в её основе, не погасила. Армяне Карабаха никогда не претендовали и не претендуют на территорию самого Азербайджана, хотя, исторической правды ради, надо указать, что более 5 тыс. кв. км, причем самых плодородных земель, которые до 1921 года считались низменным армянским Карабахом и были с селами с многочисленным армянским населением. Война, ещё раз стоит напомнить, не устранила, а ещё больше обострила замороженный межнациональный кризис. Она добавила новые противоречия для попыток взаимного реванша, и не только стран участниц, но, как теперь видим, ещё и Турции.

Коренным, что бы ни говорили в Баку и даже в Москве, для будущей судьбы региона является вопрос о статусе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Справедливое, а не полиативное его решение, можно смело говорить, из ранга достоинства Нобелевской премии! Безальтернативную риторику Азербайджана про отсутствие каких-либо гарантий для армянского народа на достойную жизнь и развитие, не видит и не слышит только слепой и глухонемой. Это очевидно и для России, и для ООН, и для всего демократического мира. Об этом я уже говорил 25 января с. г. в интервью «Армянам Карабаха нужна сплоченная и животворная Армения, находящаяся в тесном союзе с Российской Федерацией», данном информационному центру «Еркрамас». Поэтому, несмотря на алчность Азербайджана и Турции по этому вопросу, на кону должно быть только одно условие, а именно: право на безопасную жизнь и самобытное развитие армянского народа Карабаха, сохранение его исторических ценностей, созданных за тысячелетия, в том числе входящих в сокровищницу мировой культуры.

Главенствующим теперь должен быть «принцип права народов на самоопределение». Другие международные принципы, такие как «неприменение силы» и «территориальной целостности», как в прошлом, так и в настоящем веке не раз печально опробованы не только на «зуб», но и за счет гибели многих тысяч армян и азербайджанцев. Вопрос о признании самостоятельности НКР следовало бы рассматривать, не откладывая ни на какие перспективы, а в духе высокой политической воли сторон и в совокупности всего исторического фактора существования армян Нагорного Карабаха.

Adam Jones Музей павших воинов в Степанакерте

Историческими свидетелями правды об армянском, а не азербайджанском Карабахе, особенно для Ильхами Алиева как для главного идеолога фальсификации истории своей страны и беспрецедентной армянофобии, выступают античный историк Страбон, живший ок. 64/63 годов до н. э. — ок. 23/24 годов н. э. («География» Strabon. Geographika. Vol. 1-Х / Hrsg. von S. L. Radt. Gottingen, 2002), другие античные авторы, такие как Плиний Старший, Дион Кассий, Клавдий Птолемей. Вместе с ними — персидский Шах Аббас Великий, создавший в начале XVI века для лучшего руководства вассальными землями пять армянских карабахских меликств (княжеств), великий русский дипломат, поэт, драматург (пьеса в стихах «Горе от ума») Александр Сергеевич Грибоедов, белый генерал Антон Иванович Деникин (Деникин А. И. Очерки Русской Смуты — 1925․ Том 4. Глава XVIII. Азербайджан), знаменитый русский поэт Осип Мандельштам и его стихотворение «Фаэтонщик» (Соч. в 2-х томах. Том 1. Стихотворения, стр.25. М.: Худож. лит., 1990. — 638 с.) и многие, многие историки, путешественники, географы, писатели, а самое главное — бессчетное количество документов в архивах и музеях мира.

Не надо забывать Гюлистанского (1813 г.) и Туркманчайского (1828 г.) мирных договоров между Российской Империей и Персией (Ираном), о соблюдении условий Конституции СССР в период распада Советского Союза и переходе Азербайджанской ССР в Республику Азербайджан, ставшей правопреемницей Демократической Республики Азербайджан (1918 — 1921 гг.), в которой не было и речи об армянском Карабахе. А также итогов референдумов в НКАО в 90-е годы и НКР в ХХ и ХХI веках — в Нагорно-Карабахской Республике. При рассмотрении волеизъявления армян Карабаха на самоопределение представляется возможным принятие одного из трех вариантов.

По первому варианту, это предоставление НКР полной самостоятельности, причем без каких-либо условий и референдумов. Международным сообществом ситуация с самоопределением НКР должна восприниматься сродни с признанием Косово независимым государством. А что касается референдумов, то они в Карабахе уже проводились, и не раз. Итоги известны, их стоит признать по умолчанию. О каком референдуме через 50 лет может идти речь, как предусматривают Мадридские и другие проекты Минской группы ОБСЕ? Разве только в расчете на то, что численность азербайджанцев за десятилетия на территории НКР из-за повышенной рождаемости вырастет с 23 процентов в 1991 году до 100% в году N.

Либо, когда армян, надо открыто говорить, Азербайджан и Турция как две страны, но один народ, выдавят всех до одного из Карабаха. Как, например, по заявлениям Гейдара Алиева, было сделано в Нахичеванской автономной республике, созданной в 1921 году, как известно, по настоянию Турции именно, якобы, для армян. Там еще в советские времена не стало ни одного армянина, зато теперь дислоцируется турецкая военная группировка, с которой, не исключено, был сбит боевой вертолет нашей 102-й военной базы в Гюмри, погибли два русских офицера, третий — тяжело ранен.

Второй вариант — присоединение НКР к Республике Армения, можно сказать, по азербайджано-турецкому принципу: один народ — одно государство.

Третий вариант — тоже жизнеспособный. Вне сомнений, он отражает волю армян НКР, вернуть им подданство предков, войти в состав Российской Федерации как правопреемницы СССР, так и Российской Империи. А раз так, то в Гюлистанском мирном договоре с Персией четко записано о переходе Нагорного Карабаха в состав России на вечные времена с 12 октября 1813 года.

Council.gov.ru Международная конференция «Ялта 1945: уроки истории»

С возвращением России в Нагорный Карабах в лице миротворцев становится реальным исправить все ошибки прошлого, обеспечить права армян на самоопределение и бессрочные гарантии их безопасности. А Азербайджану наладить истинные добрососедские отношения с армянским государством. Вот она, истинная, настоящая правда, которая была выбрана Россией ещё 300 лет назад и оплачена нашими предками в кровопролитных боях за спасение христианского армянского народа. Хочется верить в счастливый путь для армян Карабаха, причем в духе Ялты-45.

Собственно, весь современный мир, каким мы его знаем, является Ялтинским. Идея президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о проведении новой Ялтинской конференции, или Ялты-2, является верным курсом вернуть эффективность действующему механизму международной безопасности. В противном случае мы все получим Третью мировую войну, какая разница, где она разразится. Но, как говорится, не дай Бог, чтобы она началась с наших границ с соседями. В. В. Путин предложил реальный вариант удержать долгосрочный мир от сползания к мировой катастрофе, о чем в том числе нас предупреждали в Ялте 1945 года главы трех великих держав: США, Великобритании и СССР. И это вовсе не преувеличение.

Виктор Кривопусков, доктор социологических наук, председатель Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией, автор книги «Мятежный Карабах».