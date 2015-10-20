Викентий Мацкевич
Последние публикации
Беларусь: государство уходит из экономики
Прошедшие 11 октября выборы президента Белоруссии закончились ожидаемо — действующий глава государства Александр Лукашенко получил 83,5% голосов избирателей, согласно озвученным республиканским ЦИК цифрам, которые оставим на его совести. Показательно то, что вторым в списке получившим наибольшее...
20 октября 2015
Какая поддержка Беларуси «выходит России боком»?
В Беларуси — президентские выборы. Казалось бы, этот серьезный информационный повод должен был стать предметом обсуждения, т.к. в любой стране выборы президента — ключевое политическое событие года, и иногда и нескольких лет, в зависимости от остроты политической борьбы. Совершенно иная ситуация...
10 октября 2015
Мозжечок бредит или Зачем Беларуси стратегия сдерживания России?
Происходящая последние годы активизация внешней политики России вызывает закономерные вопросы и поиски ответа на вопросы «зачем» и «почему» со стороны многих интеллектуальных мировых центров В частности, не так давно известная кампания «Стратфор» опубликовала свою оценку геополитической стратегии...
19 сентября 2015
Первое поражение Лукашенко
В октябре в Белоруссии пройдут очередные президентские выборы, на которых, без всяких сомнений, победит нынешний руководитель республики Александр Лукашенко. Из восьми инициативных групп по сбору подписей необходимое количество для выдвижения кандидата в президенты (более 100 тысяч) собрали пять...
23 августа 2015
Враждебный Пушкин: что роднит бандеровскую Украину с «братской» Белоруссией
В конце прошлой недели депутаты известного своим необандеровским и националистическим угаром Ивано-Франковского городского совета решили окончательно убрать упоминание русского поэта Александра Пушкина с городских улиц «за антиукраинскую позицию». Напомню, что это уже второе стирание из истории...
3 августа 2015