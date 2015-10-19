Прошедшие 11 октября выборы президента Белоруссии закончились ожидаемо — действующий глава государства Александр Лукашенко получил 83,5% голосов избирателей, согласно озвученным республиканским ЦИК цифрам, которые оставим на его совести. Показательно то, что вторым в списке получившим наибольшее количество голосов стал кандидат «против всех» — 7,5% голосов, что практически равняется голосам Татьяны Короткевич (второе место) и Сергея Гайдукевича (третье). По некоторым данным, «против всех» в Минске проголосовало около 20−25% избирателей. Это говорит о том, что в политическом пространстве наблюдается серьезный вакуум, который действующие политические силы республики заполнить не в состоянии.

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Но это все было ожидаемо и поэтому неинтересно. Интересное начинается сейчас. США продолжают занимать жесткую переговорную позицию, несмотря на все старания МИД республики. Европа готовит свой крючок для режима, подготавливая вопрос о временном, на четыре месяца, снятии санкций. Классика жанра. Думаю, не такого решения проблемы ждал Лукашенко от белорусского МИД, т.к., с одной стороны, якобы «победа», с другой — явное унижение.

Т.к. «политика» после «выборов» закончилась, то вполне ожидаемо начались суровые экономические будни. И первые шаги официального Минска поражают своей очевидностью. Не прошло и недели после выборов, как снова были активизированы переговоры с МВФ о предоставлении республике кредита. Об этом 15 октября в палате представителей заявил министр финансов республики Владимир Амарин: миссия Международного валютного фонда, с которой белорусские власти обсудят возможности новой кредитной программы объемом 3 млрд долларов, посетит Минск уже в ноябре. Стране срочно нужны деньги, чтобы с грехом пополам закончить год. Россия ожидаемого предвыборного кредита так и не дала, а ситуация с зарплатами на белорусских предприятиях просто аховая.

В условиях приближающихся выборов властям удалось сократить объем просроченной задолженности в 10 раз — до 27,9 млрд рублей. На 1 октября долги по зарплатам на предприятиях были только у 13 из них. Это в 33 раза меньше, чем в сентябре: тогда таких организаций было целых 432. Однако, как отмечают эксперты, стабилизационные меры никак не повлияли на развитие негативных трендов в экономике, прежде всего в промышленном и аграрном секторах. Для стабилизации ситуации с погашением долгов по зарплатам накануне президентских выборов органы госуправления использовали административный ресурс. Министерства и ведомства обратились к подчиненным организациям с просьбой выдать ссуды и кредиты организациям с просроченной зарплатой. Кредиты на зарплату выдавались даже неплатежеспособным предприятиям. Таким образом, ситуацию удалось временно купировать. Однако проблемы никуда не делись — зарплаты выплатили, а предприятия теперь должны банкам.

В этих весьма непростых условиях можно было бы ожидать продолжения прежней политики властей по поддержке промышленных предприятий любой ценой. Однако первые поствыборные факты свидетельствуют об обратном. Во-первых, заводы начинают возвращаться на четырехдневку. В частности, входящий в холдинг «БелавтоМАЗ» ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов» («ОЗАА»), который является вторым по численности работников после самого МАЗа.

Во-вторых, как свидетельствуют факты, господдержки, как в предыдущие годы, ожидать не приходится. Так, во время визита на тот же «ОЗАА» генеральный директор МАЗа Дмитрий Катеринич заявил, что предприятие является для холдинга «БелавтоМАЗ» балластом, и что предприятие само должно искать себе новые рынки сбыта. А неделю назад председатель Совета республики Михаил Мясникович посетил другое входящее в холдинг «БелавтоМАЗ» предприятие — «Барановичский автоагрегатный завод», и в ходе визита, по словам одного из сотрудников предприятия, «почти открытым текстом сказал, что заводу конец… И выкарабкивайтесь сами… МАЗ вам помогать не собирается».

В-третьих, Беларусь с 2016 года намерена перейти на индикативную систему планирования экономики — соответствующий проект закона уже разработан и может быть рассмотрен на осенней сессии белорусского парламента. Документ предполагает переход от директивной системы планирования экономики к индикативной, что фактически означает отказ государства от практики доведения министерствам и субъектам хозяйствования обязательных для выполнения прогнозных показателей.

Т.е. прежняя макроэкономическая модель, которую на протяжении двадцати лет исповедовало белорусское государство, — жесткого государственного дирижизма — уходит в прошлое. Государство уходит из экономики. Это тенденция. Основная причина этого — государство не желает нести ответственность за провальную промышленную политику перед населением и хочет затвердить этот факт в массовом сознании, чтобы отбить у населения желание и саму возможность предъявлять ему претензии. Поэтому и началась смена экономической риторики.

В условиях сжатия внешних рынков и отсутствия внешних источников финансирования власть будет сбрасывать не только весь промышленный, но и, главное, социальный балласт. Прежде всего это касается крупных промышленных предприятий, т.к. если с забастовками и волнениями на малых и средних предприятиях власть справляется без проблем, то крупные предприятия (от 1 тысячи работников и выше), и особенно в провинции, где они являются градообразующими предприятиями, являются потенциальным источником серьезных проблем. Поэтому будет делаться все, чтобы избавиться от них, но постепенно. Тем более что практически неограниченный рынок рабочей силы находится совсем рядом — Россия. Зарплаты там гораздо выше, а социальной нагрузки белорусское государство не будет нести никакой. Вот такая «политика».

Следующей тенденцией, которая будет накрывать республику после постепенного сокращения предприятий, будет снижение белой средней зарплаты. Об этой поствыборной тенденции мы уже писали в материале «Какая поддержка Беларуси выходит России боком?»: «Если говорить о рынке зарплат в Минске в целом, то анализ предложения на сайтах поиска работы в интернете свидетельствует о том, что больше 5 млн рублей (что по курсу 18 тысяч рублей за 1 доллар составляет всего 277 (!) долларов) на рынке почти предложений нет. Т. е. здесь все очевидно. Соответственно, если зарплата 277 (!) долларов является новым ориентиром по зарплатам в Минске, то что говорить о белорусской провинции, где ситуация скоро сравняется с находящимися в разрухе гражданской войны провинциями Украины».

И еще один интересный факт дает официальная статистика. Пока говорить о тенденции рано, но если она подтвердится на периоде ноябрь-декабрь, то тогда можно будет говорить о том, что властям республики надо начинать предпринимать серьезные меры для исправления ситуации, если они не хотят чтобы общественно-политическая ситуация вышла из-под контроля. Речь идет о том, что граждане республики начали проедать накопленные запасы. Если в августе под влиянием девальвации белорусы вынесли из банков 4 трлн рублей, то отток рублевых депозитов в сентябре замедлился и составил всего 1 трлн рублей. Таким образом, за два месяца население республики забрало из банков депозитов на 5 трлн рублей, тогда как всего в банках хранилось на начало августа около 29 трлн рублей, т. е. за два месяца забрали около 17%. Об этом свидетельствуют свежие данные Нацбанка по денежно-кредитной статистике. Поэтому данные по концовке года будут показательными.

Понятно, что в происходящих процессах присутствуют и внешние факторы — мировая дефляция, которая убивает рынки, и самый главный для Белоруссии рынок России. Однако вопрос заключается в том, что власти республики все предыдущие годы ничего не делали для того, чтобы подготовиться к очередной волне мирового кризиса, а исключительно проедали советский запас прочности промышленной базы республики и российские кредиты. И за это сейчас будет расплачиваться простой народ. Если с Украиной все понятно, то в Белоруссии парадоксальным образом реализуются все те же тенденции, только в условиях отсутствия гражданской войны. И это, естественно, лучше всего говорит о «качестве» государственного управления.