Вера Янышева
Последние публикации
Между Тираном и Жертвой: что делать, если в школе «разборки»?
Вопрос «школьных разборок» настолько сложен и обширен, что чтобы разобраться в ситуации, разобраться в том, как должен вести себя родитель напавшего или пострадавшего ребенка и где проходит граница ответвенности педагогов, необходимо каждую конкретную историю рассматривать прицельно. Попробуем...
18 декабря 2019
«Пусть говорит, говорит, говорит»: Как спасти детей от суицида
Психолог, психотерапевт, к. п. н., автор естественно-психического метода, писатель Вера Янышева о профилактике аддиктивного поведения подростков. Когда у подростка появляются суицидальные мысли или попытки, это означает, что подобные проблемы имеются и у родителей, это обнаруживается в процессе...
15 ноября 2019