Психолог, психотерапевт, к. п. н., автор естественно-психического метода, писатель Вера Янышева о профилактике аддиктивного поведения подростков.

Василий Перов. Спящие дети. 1870

Когда у подростка появляются суицидальные мысли или попытки, это означает, что подобные проблемы имеются и у родителей, это обнаруживается в процессе психотерапии. Один из родителей, чаще всего мама, находится в таком изможденном или напряженном внутреннем состоянии, что это передается ребенку. Приведу пример. Как-то привели ко мне молодого человека, который только поступал в вуз. Родители сказали, что мысли о суициде у него наблюдают с восьмого класса. Он не просто думал о самоубийстве, он предпринимал суицидальные попытки.

Мы начали работать в психотерапии с мамой, потом подключили сына, и на многие вопросы, которые проговаривал ребенок, мама восклицала:

«Это же не его проблема, а моя!»

Мы работали с мамой, а у сына уходили эти опасные желания. Если у мамы были суицидальные мысли и попытки их реализовать, то ребенок их воплотит в реальность, при условии, что мама не работала с этой темой в психотерапии, и до сих пор очаг скрытого напряжения хранится в психике мамы. Появляются эти суицидальные мысли и попытки их реализации именно в подростковый период, то есть именно в то время, когда у ребенка наступает время кризиса.

Василий Перов. Спящие дети. 1870

В то время как юноша или девушка активно ищут себя, им нужна поддержка семьи. В это же время родители сами находятся в кризисе среднего возраста и часто находятся в прострации, испытывая давление социума. Их силы брошены на выживание, а не на моральную, психологическую поддержку ребенка — который, к тому же, уже начал проявлять бунт — не хватает ни сил, ни времени, ни желания.

Тут я назвала два фактора. Третий — это, непосредственно, сам социум. В сегодняшнем мире ценность Жизни падает, на подростка направлен очень плотный негативный информационный поток. Акцент в обществе делается на развитие материальной сферы, а не духовной. Родители чаще уделяют внимание развитию познавательных психических процессов, а эмоционально-чувственные потребности не учитываются. Вот и получается, что подросток оказывается сдавленным в такой среде, ощущает в душе пустоту, страдает от одиночества, ненужности и нелюбви.

Фирс Журавлев. Дети нищие (фрагмент)

У детей много вопросов и проблем в межличностных отношениях. Иногда дети и подростки не выдерживают унижения, оскорбления со стороны взрослых и сверстников и проявляют или депрессию, или агрессию. Депрессия — это агрессия, направленная на себя, она может закончиться суицидом. А агрессия, направленная на других, заканчивается кровавыми разборками в учебных заведениях и т. д.

На что смотреть? Надо смотреть на первые симптомы. Профилактику такого аддиктивного поведения необходимо начинать с раннего возраста, а то и с перинатального периода развития. Что можно сделать дома, чтобы предупредить суицидальные мысли у собственного ребенка? Разговаривать с ним. Спрашивать, что он чувствует, о чем он думает и размышляет. Лучше всего перед сном полежать с ребенком, обнять его и просто задать ему такие вопросы:

«Что тебя волнует? Что беспокоит? Что тревожит?»

Пусть говорит, говорит, говорит. Это важно. И дальше не высказывать свое мнение, если он его не просит. Просто выслушать, поддержать, сказать, что вы будете рядом и поможете в любой ситуации.