Вера Родионова
Последние публикации
Равенство и гендерная справедливость? Нет, война против семьи и детей
На циничную отповедь специального посла США по глобальным женским вопросам Мелани Вервир и нескольких европейских чиновников с импровизациями на тему «почему равенство — это хорошо, а насилие — это плохо» на 15-м рабочем заседании ОБСЕ в Варшаве 19 сентября 2018 года ответили гражданское общество и...
20 октября 2018
В ОБСЕ тему насилия и неравенства забалтывают. Под руководством США?
Очередное Совещание по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ, прошедшее 19 сентября в Варшаве, было посвящено «терпимости и недискриминации, в том числе обеспечению равных возможностей для мужчин и женщин во всех сферах жизни, включая реализацию Плана действий...
2 октября 2018
¡No pasarán! — интеллектуалы Европы поддерживают борющийся Донбасс
В пятницу, 18 сентября, в Берлине при поддержке немецкой ячейки движения «Суть Времени» и немецкого Общества по защите гражданских прав и человеческого достоинства была открыта выставка и проведена конференция в рамках международного проекта «Культура против фашизма». Проект объединяет европейских...
19 сентября 2015