Очередное Совещание по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ, прошедшее 19 сентября в Варшаве, было посвящено «терпимости и недискриминации, в том числе обеспечению равных возможностей для мужчин и женщин во всех сферах жизни, включая реализацию Плана действий ОБСЕ по поддержке гендерного равенства, предупреждению насилия в отношении женщин». Я представляла агентство ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ОБСЕ

С самого начала заседания стало понятно, что откровенного разговора о том, как решать проблемы насилия и неравенства не будет, а вновь мы услышим повторение уже известных клише и забалтывание темы. Будет также политическое и идеологическое давление на страны, не подписавшие Стамбульскую конвенцию, — то есть на страны, которые не исполняют ее методички.

Как известно, США, а в частности Демократическая партия во главе с Хиллари Клинтон, взяли на себя роль морального лидера по вопросам гендерного равенства в мире, а, следовательно, могут предписывать, советовать и финансировать глубокие изменения, проводимые во всем мире в сфере семьи и безопасности. Причем роль такого лидера США, видимо, получили после официального признания их победителем в холодной войне.

И действительно, правительства многих стран практически беспрекословно признают это лидерство и выполняют все предписания, сколь бы горькими и разрушительными для их стран они бы ни были. Но Россия и некоторые другие страны бывшего СССР еще претендуют на некое остаточное «первородство» и связанное с ним моральное право действовать по собственному усмотрению в решении проблемы неравенства и насилия, руководствоваться собственными критериями, не признавая свою второстепенность и полную подчиненность в данном вопросе.

Заседание традиционно началось с выступления специального посла США по глобальным женским вопросам Мелани Вервир. Посол Вервир с 2009 года работала с госсекретарем США Хиллари Клинтон, она координировала вопросы внешней политики и деятельность, связанную с политическим, экономическим и социальным продвижением женщин. В этом качестве она работала над мобилизацией поддержки расширения политических и экономических прав женщин посредством партнерских связей между государственным и частным секторами, а также путем обеспечения полной интеграции участия и прав женщин во внешнюю политику США.

Rada.gov.ua Мелани Вервир (в центре)

Президент США Барак Обама в 2009 году также назначил Вервир на должность представителя США в Комиссии ООН по положению женщин. Посол Вервир является директором Института женщин, мира и безопасности Джорджтаунского университета. В этом университете в Институте женщин, мира и безопасности и был разработан глобальный индекс по женщинам, миру и безопасности.

В этом индексе делается акцент на трех основных измерениях: инклюзивность, справедливость и безопасность. Также госпожа Вервир является членом Совета по международным отношениям, Трехсторонней комиссии и Консультативного совета Всемирного банка по гендерным вопросам и развитию.

А роль ее заключается в оказании поддержки государствам-участникам в осуществлении их уже взятых на себя обязательств ОБСЕ и принятии конкретных мер по дальнейшему гендерному равенству и правам женщин. Сама она, как это уже стало традиционным, на заседании ОБСЕ не присутствовала, но с экранов извинилась за выступление в записи.

Её десятиминутная речь сводилась к тому, чтобы объяснять некоторым особо непонятливым, почему насилие над женщинами и девочками и неравенство — это плохо, как будто бы действительно сегодня кто-то считает, что это хорошо и кто-то поддерживает насилие.

«Это нравственный императив, также императив и стратегический. Это принципиально важный аспект для осуществления эффективного управления и для того, чтобы положить конец конфликтам и выстроить устойчивый мир… Мы убеждены, что состояние и условия жизни женщин и девочек, включая их свободу от насилия и жестокости, имеет неотъемлемое значение и является частью мира и безопасности», — сказала Вервир.

Понятно, почему она это говорит, но непонятно, почему все остальные должны этому верить, видя результаты внешней политики хотя бы той же Клинтон, активно защищающей права женщин и в то же время поддерживающей исламистских боевиков ради свержения светского правительства в Сирии. Клинтон считает, что США следует разработать полномасштабную стратегию по борьбе с исламистским экстремизмом по типу той, что была у США в отношении коммунистической идеологии СССР, не стесняясь в выборе средств достижения цели и самим решительно свергая светские режимы для замены их неэкстремистскими исламистскими режимами, чтобы вакуум власти не был занят антиамериканским исламистским экстремизмом. Что мы и наблюдаем сегодня в Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Обама и Клинтон на Украине

Можно, конечно, вспомнить еще одну соратницу Клинтон и Вервир, Полу Добрянски (кстати, также окончившую Джорджтаунский университет, где экономику преподавал её отец, ярый украинский националист и автор «Декларации порабощенных народов» Лев Добрянски), активно поддерживающую и развивающую как феминизм, так и украинский национализм, закончившийся в 2014 году военным переворотом и приходом к власти правительства Порошенко. Ничего себе, «конец конфликтов и устойчивый мир»…

Но, несмотря на все это, невыполнение некоторыми странами именно ими предписанных инструкций по привнесению гармонии и равенства на планете или неподписание Стамбульской конвенции вызывает у них «озабоченность»:

"Мы видели, что развитие в Центральной и Восточной Европе происходило таким образом, что это нас беспокоит. Конвенция необходима для того, чтобы защитить жертв домашнего насилия и жестокости по отношению к женщинам и девочкам. И для того, чтобы обязательно подвергнуть преследованию и предотвращать такого рода преступления. И действительно, само название конвенции «Конвенция по предотвращению жестокости против женщин и домашнего насилия и борьбе с ними» говорит само за себя. Государства обязаны обращать большое количество внимания на борьбу с этой проблемой», — говорит Вервир.

Далее от нее последовал еще один пинок по защитникам семьи и традиционных ценностей, упрекая их в полном непонимании, о чем тут вообще идет речь: «Слово «гендерное» появляется в конвенции, и мы знаем, что сегодня растет масштаб сопротивления слову «гендерное». Слово «гендерное» интерпретируется как оправдание для гей-браков и как разрушение семейных и традиционных ценностей.

Это достаточно безосновательно, принимая во внимание то, что однополые браки в конвенции даже не упоминаются. Оппоненты намеренно искажают ситуацию, когда представляют тему гендерного равенства. Даже доводя до такой степени, что речь как будто бы идет о создании некоего третьего пола. В данном случае принципиально важно более обширное понимание гендерного равенства как равенство женщин и мужчин в правах и возможностях».

Гендер

Но сейчас уже прекрасно понятно, что значит слово «гендер» и чем оно отличается от слова «пол». Гендер, по их же определению, является лишь социальным конструктом и никак не соотносится с биологическими данностями человека. Все социальные роли являются гендерными социальными стереотипами, которые и призваны разрушать гендерная идеология и гендерная политика. Основное место, где эти стереотипы воспроизводятся и передаются через поколения, это семья. Она и стала главным врагом сторонников гендерной теории.

Далее Вервир призвала «не забывать о том, что домашнее насилие не является делом частным. Это и не культурная программа. Это не есть явление традиционное. Это не частная проблема частной семьи. Это не то, на что можно закрывать глаза или что можно оправдывать. Домашнее насилие — это уголовное преступление. Корни этого преступления лежат в представлении о неравном положении женщин и нарушают права человека».

Тут мне невольно вспомнился старый советский фильм «Член правительства», поставленный на киностудии «Ленфильм» еще в 1939 году режиссерами Александром Зархи и Иосифом Хейфицем. Он имел огромный воспитательный эффект и значительно повлиял на результат борьбы женщин за свои права во многих других странах мира. Так что припозднились что-то наши «партнеры» лет эдак на 80!

Все это уже совсем не ново, и в ХХ веке многое в деле равенства мужчин и женщин было достигнуто благодаря СССР, а сейчас, наоборот, активно разрушается. И совершенно непонятно, почему «партнеры» считают, что смогут искоренить гендерное насилие, никак не устранив пропаганду насилия в целом, например, через тот же Голливуд, действующую на весь мир и на Россию в том числе?

Так как совершенно ясно, что данная констатация своей озабоченности была направлена именно в сторону РФ в связи с принятием ФЗ № 323 о декриминализации побоев, а в частности отмены поправки к статье 116 УК РФ об уголовном наказании «близких лиц», прозванном в народе «законом о шлепках», после активного протеста против него родительских организаций, защищающих семью.

«Какие семейные ценности должен исповедовать муж, если он жестоко и насильственно обращается со своей женой? О каких семейных ценностях мы говорим, если дети должны являться свидетелями такой жестокости, такого насилия, если у них возникает после этого травма и они растут с мыслью о том, что жестокость и насилие лишь естественно? Это преступление, которое распространяется впоследствии на всю семью. Также это и огромная экономическая нагрузка на общество и правительство, это миллиарды долларов в расходах в медицинском секторе и экономические с точки зрения продуктивности и эффективности», — продолжает Вервир.

ИА Красная Весна Кибела. Мадрид

Такой подсчет убытков на серьезнейшей теме насилия сначала вызывает оторопь. Но затем становится понятно, что это имеет большой эффект убедительности для либерально настроенных правительств и НКО по всему миру, тем более что оправдывает огромные субсидии, выделяемые им для «превентивных целей» в случаях гендерного насилия.

«Те, кто более либерально мыслят, отходят сегодня от стереотипа о том, что когда мужчина избивает жену — это нормально и приемлемо. Нет, ненормально и неприемлемо. Никоим образом мы не должны позволить сбить себя с пути к достижению нашей цели, а именно обеспечить гендерное равенство, потому что слишком много стоит на кону. Женщины, даже когда они меньшинство в парламентах, ведут за собой прогресс, который необходим по таким вопросам, как прекращение насилия и жестокости против женщин. Очень часто это то, что на политической арене нас разделяет», — считает посол США.

Странная постановка вопроса, так как я вообще еще не слышала, чтобы кто-то выступал за избиение жен или за розги для детей. Хотя, постойте… вполне себе либеральная женщина Маргарет Тэтчер, кажется, вносила такую инициативу в парламент Великобритании в 60-х годах. В 1961 году она отказалась поддержать официальную позицию Консервативной партии, проголосовав за восстановление наказания в виде сечения розгами.

Вся эта риторика на деле никак не соотносится с реальностью и не может иметь продолжительного эффекта без соответствующих финансовых и других рычагов. Это всего лишь идеология, призванная смягчить и облегчить внедрение в очень разные общества по всему миру совсем других целей, связанных с глобальным управлением.

Это некий «троянский конь», который лишь открывает двери совсем другим, куда более опасным и реальным угрозам, которые напрямую в лоб никак бы не прошли. И поэтому столь важно, чтобы борьба за гендерное равенство велась именно по инструкциям и методикам. О том, как и кем она выполняется в разных странах — членах ОБСЕ, мы обязательно еще поговорим.