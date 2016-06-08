Валерий Чумаков
Последние публикации
В Дубне заполнили седьмой ряд таблицы Менделеева
Специально для ИА REGNUM. Журнал «В мире науки», № 5/6, 2016 Сверхтяжелые элементы 30 декабря 2015 г. Международный союз чистой и прикладной химии (IUPAC) окончательно утвердил факт открытия четырех новых химических элементов с атомными номерами 113, 115, 117 и 118. Теперь седьмой период таблицы...
8 июня 2016
Главный научный мегапроект России сорван из-за реформы РАН
Гелий Александрович, почему после 30 лет руководства институтом вы оставили пост директора? Тридцать лет — большой срок. Я давно собирался оставить этот пост, но для продвижения проекта, которым стал заниматься много лет назад, требовался определенный статус, как минимум директора института. Однако...
7 февраля 2016
Наука в Сибири: интервью академика Александра Асеева
Доктор физико-математических наук, вице-президент Российской академии наук, председатель Сибирского отделения РАН академик Александр Леонидович Асеев рассказал о достижениях и трудностях в работе академии, а также о научных прорывах, которые непременно произойдут в ближайшем будущем Александр...
30 января 2016