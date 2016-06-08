Опубликовано видео допроса задержанного террориста из «Крокуса»
Москва, 23 марта, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Один из задержанных по подозрению в теракте в «Крокус Сити Холле» признался, что цена десятков человеческих жизней — 500 тысяч рублей на террориста, следует из видео, опубликованного главным редактором RT Маргаритой Симоньян.
«Где-то полмиллиона рублей», — рассказал он.
Подозреваемый заявил, что расстрелял людей в «Крокусе» за деньги. Средства ему приходили на банковскую карту. Он также рассказал, что с ним связались через мессенджер. Эти же лица предоставили ему оружие.
Сам же мужчина прилетел из Турции 4 марта.
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. В здание вошла группа в камуфляже и начала стрельбу. Затем прогремел взрыв. Возбуждено уголовное дело о теракте. По данным Следственного комитета, число погибших в результате теракта выросло до 115 человек. Минздрав Подмосковья 23 марта опубликовал список 41 погибшего в теракте в «Крокусе».
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в настоящее время в медучреждениях Москвы и Подмосковья находится 121 пострадавший.
Силовики 23 марта задержали четверых террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Подозреваемых задержали в Брянской области недалеко от границы с Украиной. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что по делу о теракте в общей сложности задержали 11 человек.