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Последнее нападение Крымского ханства на Россию: Часть 2
Буран из татарской степи В половине шестого вечера 16 (27) января 1769 г. генерал-майор А. С. Исаков докладывал, что, по донесению из Орловского шанца, противник накануне, 15 (26) января, перешёл вблизи него русскую границу. Тогда Исаков приказал основным силам своего корпуса собраться в Груске...
31 декабря 2019
Последнее нападение Крымского ханства на Россию. Часть 1
В декабре 2019 г. исполнилось 250 лет со дня учреждения ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия — высшей воинской награды, ставшей на все времена символом эпохи военных триумфов Российской империи, доблести и подвигов её вооружённых сил. Этот орден был учрежден 26 ноября (7 декабря) 1769 г...
29 декабря 2019