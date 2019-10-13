Татьяна Резвых
Последние публикации
Новая книга Соломона Волкова о московской культуре
Когда известный историк русской культуры Соломон Волков (уже много лет живущий в Нью-Йорке и опубликовавший там, среди прочих трудов, переведенную позже на дюжину языков «Историю культуры Санкт-Петербурга») обратился к американским издателям с предложением написать аналогичную книгу о московской...
13 октября 2019
«Диалогист» Соломон Волков: в поисках утраченного времени
Соломона Волкова, известного русско-американского культуролога и «диалогиста», часто называют «современным Эккерманом», проводя, таким образом, лестную параллель с Иоганном Петером Эккерманом, автором знаменитых «Разговоров с Гёте» (1836). Эта книга, как известно, во многом сформировала...
17 апреля 2019
Валерий Гергиев в диалоге с Соломоном Волковым
Прошедший недавно на Первом канале документальный фильм «Соломон Волков. Диалоги с Валерием Гергиевым» примечателен в нескольких отношениях. Известно, что этот выдающийся дирижер занимает ведущее место в музыкальной жизни России. Его деятельность как музыкального руководителя и директора...
6 мая 2018