Прошедший недавно на Первом канале документальный фильм «Соломон Волков. Диалоги с Валерием Гергиевым» примечателен в нескольких отношениях. Известно, что этот выдающийся дирижер занимает ведущее место в музыкальной жизни России. Его деятельность как музыкального руководителя и директора Мариинского театра в Санкт-Петербурге — у всех на виду. Гергиева можно включить в короткий список наиболее значительных фигур за всю более чем двухсотлетнюю историю этого театра, сравнимую, пожалуй, только с Эдуардом Направником.

Валерий Гергиев

В 2018 году исполняется 30-летний юбилей гергиевского руководства Мариинским театром. Масштаб его деятельности привлекает к нему и к его театру пристальное внимание журналистов и музыковедов, о Гергиеве снято немало фильмов, он часто дает интервью. Но при этом музыкант оставался во многом «закрытой», загадочной фигурой. Очень мало известно о его корнях, истоках, формировании личности. Волков заявил себя как мастер диалога — вспомним хотя бы его беседы с Иосифом Бродским и Евгением Евтушенко, в которых эти «знаковые» персонажи раскрылись в беспрецедентной исповедальности. Волков умеет разговорить своих великих собеседников. Удалось ему это и на сей раз.

Kremlin.ru Валерий Гергиев

Гергиев, почти смущаясь, делится сокровенными воспоминаниями о детстве, о первых поражениях и удачах. Он впервые рассказал о рано умершем отце, герое-фронтовике, о тесных связях со своими осетинскими корнями.

Волевые, даже «жесткие» качества Гергиева-организатора ушли в этом фильме на второй план. Насколько возможно, приоткрылась душа человека, совсем не склонного обнажать тайны своей личности и биографии. Так, маэстро вспоминает, что когда он, будучи студентом Ленинградской консерватории, в 1977 году поехал на конкурс имени Герберта фон Караяна в Западный Берлин, то сознательно не взял с собой фрак, который было обязательно иметь лауреату. Но Гергиев победил, а фрак, конечно, ему нашли. Из таких забавных моментов и воссоздается целостная картина личности.

Kremlin.ru Валерий Гергиев

Волкова особо интересует взаимодействие культуры с политикой. Отвечая на его вопросы, Гергиев поведал почти детективную историю своего назначения в 1988 году на престижный пост главного дирижера Мариинки. Этот эпизод достоин войти в анналы культурной перестройки горбачевской эпохи.

В фильме Волков цитирует Сент-Экзюпери: «Все мы родом из детства». Его диалог с Гергиевым — еще одно тому доказательство.