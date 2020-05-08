Святослав Голиков
Последние публикации
Кордайская история: власти Казахстана заигрывают с национал-радикалами
30 апреля СМИ Казахстана сообщили о вынесении судебного решения по делу о дорожном конфликте в селе Сортобе 5 февраля 2020 года, который официально считается первопричиной массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области 7−8 февраля. Подсудимых было двое — 27-летний Марат Юнху и...
8 мая 2020
Российские ЧВК в Гааге: вот где правда окопалась!
Начиная с 19 ноября сеть забурлила заголовками: бойцы российских ЧВК обратились в международный суд! Эту громкую новость обнародовало «Радио Свобода», а дальше уже понеслось по цепи. А самому «Радио Свобода» об этом событии доложил Евгений Шабаев, председатель комитета «Общероссийского офицерского...
27 ноября 2018
Керчь. Современная Россия беззащитна перед психопатами и убийцами
Сейчас, когда эмоции уже более-менее улеглись и сознание позволяет относительно чётко формулировать мысли, хочу высказаться на тему целого ряда проблем, высвеченных трагедией в керченском политехническом колледже. Все эти проблемы по сути своей сводятся к констатации очень неприятного факта — мы...
24 октября 2018
Армия военного времени для свободного Донбасса
Как вы думаете, уважаемые читатели, в состоянии ли корпуса Народной милиции республик Донбасса при необходимости реально дойти до Киева? Скажу так — даже возможность возвращения утраченных территорий Донецкой и Луганской областей силами самих корпусов стоит под большим вопросом, не говоря уже о...
1 сентября 2018