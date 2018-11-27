Начиная с 19 ноября сеть забурлила заголовками: бойцы российских ЧВК обратились в международный суд! Эту громкую новость обнародовало «Радио Свобода», а дальше уже понеслось по цепи. А самому «Радио Свобода» об этом событии доложил Евгений Шабаев, председатель комитета «Общероссийского офицерского собрания» (в кавычках название данной организации смотрится органичнее).

Иван Шилов ИА REGNUM

Обращение в Международный уголовный суд в Гааге было принято на прошедшем 18 ноября в Москве форуме, в котором приняли участие представители 18 общероссийских и межрегиональных общественных ветеранских организаций из 52 регионов России.

Тема обсуждения форума была обозначена следующим образом: «ЧВК. Гибель Армии. #НасТутНет#». Как заявил в интервью интернет-изданию Daily Storm Евгений Шабаев, «мы назвали его так, потому что предполагаем, что ЧВК созданы на деньги, которые были направлены государством на восстановление российской армии. Поэтому сама армия сегодня разлагается и гибнет».

Как показывает историческая практика, у нас вечно что-то разлагается и гибнет, однако при этом хоронить нашего Феникса оказывается не самым перспективным занятием, хотя упорные люди не устают этим регулярно заниматься. Ну, а фактическая несопоставимость масштабов ЧВК и Вооружённых сил вкупе со смелыми предположениями о перенаправлении потоков подчёркивает фееричность аргументации.

Организаторы форума подготовили резолюцию с призывом к государственным органам либо легализовать деятельность неформальных ЧВК, либо категорически запретить её. Здесь аргументация звучит убедительно: «Мы призываем государство определиться. Если ЧВК — действительно нужная геополитическая структура, то признайте её, создайте законодательную базу, и пусть люди нормально работают».

Mil.ru

На самом деле вопросы легализации ЧВК, обеспечения правовых и социальных гарантий нашим гражданам, выполняющим особые задачи за пределами Родины, связанные с риском для здоровья и жизни, заслуживают серьёзного обсуждения. Однако здравой конкретики на форуме было мало, а вот словесного режимоборчества с печалями по поводу неминуемой погибели армии и Отечества — много. По большому счёту, серьёзную тему просто заболтали.

Вишенкой на тортике стало обращение к прокурору Международного уголовного суда с просьбой начать расследование в отношении руководства неформальных российских ЧВК, поскольку именно международное расследование представляется инициаторам обращения единственно возможным юридическим механизмом повлиять на ситуацию.

Как говорится в обращении, «участников ЧВКлишают правового статуса намеренно, из-за чего они не только не получают положенной ветеранам реабилитационной и экономической поддержки со стороны государства, но и преследуются по закону о наёмничестве», «с российскими наёмниками заключаются юридически несостоятельные, не регламентирующие работу в условиях боевых действий договоры», «фактически гражданских лиц вводят в заблуждение и вывозят из страны постоянного проживания с целью незаконного использования в военных целях».

В связи с этим подписанты обращения просят прокурора возбудить уголовное дело на основании Статьи 7 Римского статута Международного уголовного суда, а именно пункта (i) — «насильственное исчезновение людей» (в определении Статута, «арест, задержание или похищение людей государством или политической организацией или с их разрешения, при их поддержке или с их согласия, при последующем отказе признать такое лишение свободы или сообщить о судьбе или местонахождении этих людей с целью лишения их защиты со стороны закона в течение длительного периода времени»).

Кроме того, на основании статьи 25 Римского статута они просят прокурора применить индивидуальную уголовную ответственность в отношении организаторов ЧВК, их собственников и лиц, оказывающих им организационную, логистическую, военно-техническую и иную поддержку. В случае принятия решения о возбуждении уголовного дела подписанты готовы дать свидетельские показания и оказать Международному уголовному суду иную посильную помощь.

Что мне хочется сказать по этому поводу…

Первое. Римский статут, на основании которого действует МУС, был в своё время разработан при участии нашей страны, однако возложенных на него надежд МУС не оправдал, так и не став подлинно независимым органом международного правосудия, и в ноябре 2016 года Владимир Путин подписал распоряжение об отказе России от присоединения к Римскому статуту.

В том случае, если в преступлениях, относящихся к компетенции МУС, подозреваются граждане государства, которое не является участником Римского статута, мандат на начало уголовного преследования выдаётся Советом Безопасности ООН. Соответственно любая подобная преследовательская инициатива в отношении граждан России, связанных с функционированием неформальных ЧВК, нашей стороной будет заблокирована.

Плюс ко всему МУС демонстрирует крайне низкую эффективность на фоне весьма высокой затратности. За 14 лет, прошедшие со времени вступления в силу Римского статута до момента официального отказа нашей страны от участия в нём, МУС вынес всего четыре приговора, израсходовав при этом более миллиарда долларов.

Конечно, политическая ангажированность могла бы повысить эффективность работы гаагских заседателей, но… возвращаемся к сказанному выше — российские граждане находятся вне их юрисдикции. Так что в части уголовного преследования как такового МУС вряд ли в состоянии причинить какой-либо практический вред нашей стороне. В принципе МУС может там себе мусолить, что ему угодно, но на выходе с высочайшей долей вероятности будет пшик.

(сс) succo Суд

Второе. В мотивировке обращения справедливо указано, что бойцы ЧВК фактически находятся вне правового поля и формально лишены каких-либо юридических и социальных гарантий. А вот остальное — ложь.

Никто никого никуда ни силком, ни обманом не тянет. Более того, уже некоторое время попасть на работу в данные структуры можно вообще только по рекомендации действующего сотрудника, т. е. набор строго ограничен.

С самого начала функционирования данных структур весной 2014 года все пришедшие туда чётко знали, куда и зачем они идут. Плюс к этому, все сотрудники проходили и проходят предварительную подготовку. Покажите мне клоуна, который на полном серьёзе заявит, что его ввели в заблуждение.

В силу специфики функционирования данных структур формальные договоры действительно не регламентируют работу в боевых условиях, но, даже попав на место, человек вправе отказаться от участия непосредственно в боевых действиях, и его либо переведут на тыловые работы, либо отправят домой.

С января 2017 года бойцы ЧВК фактически считаются исполняющими обязанности военной службы (об этом и не только я рассказывал здесь), и ни о каком уголовном преследовании за наёмничество речи быть просто не может. До этого же чётко действовали устные гарантии. Не надо сочинять и нагнетать психоз.

Да, в ЧВК есть проблемы, но это отдельная тема. Ключевые же моменты аргументации инициаторов обращения несостоятельны, обвинение в «насильственном исчезновении людей» — бред, а персонажи, готовые давать показания о том, как их обманом выманили из страны и заставили выполнять боевую работу — потенциальные лжесвидетели.

Третье. Граждане нашей страны, позиционирующие себя как патриоты Отечества, призывают к международному расследованию «преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда». Как я уже сказал, сам по себе гаагский суд особой опасности не представляет, но в своих режимоборческих порывах означенные «патриоты», стремящиеся спасти погибающую армию вместе с Родиной, готовы с размахом подставить эту самую Родину под информационные удары. Кроме того, их показания и иная помощь чужому суду может подразумевать разглашение информации, составляющей государственную тайну.

Vincent van Zeijst Резиденция Международного уголовного суда в Гааге

Что характерно, обращение было принято подавляющим большинством голосов. 357 делегатов форума проголосовали «за». Против полоскания белья своей Родины пред заседателями гаагского суда и всего «цивилизованного мира» выступили буквально считанные единицы. Такое вот замечательное собрание… «Патриоты» изволили обидеться на Администрацию президента, на Министерство обороны, на следственные органы… Они им всем писали-писали, а их отфутболили. И пошли они жаловаться в гаагский суд… Поневоле задаёшься вопросом — что это? Глупость или измена?

Соображают ли подписанты обращения, что гаагским заседателям на наших погибших и покалеченных ребят по сути дела плевать, но вот подойти к делу «творчески» и раздуть тему «военных преступлений» «русской военщины» они при необходимости смогут? Сколько там безвинных сирийских «оппозиционеров» загубили эти русские? А ещё был край степей и терриконов… А год назад чёрный континент добавился… Да там тонны «геноцида» и «преступлений против человечности» можно накопать, было бы желание. И всё это польётся на наших ребят. И на нашу Родину это польётся.

Предвижу возражения в том духе, что полоскание белья неких российских околовоенных предпринимателей нисколько не равно полосканию белья Родины, и вообще наши военные инициативы за рубежом реализуются исключительно в интересах крупного российского капитала.

Мне есть что ответить. Наш мир — это не царство розовых единорогов. Если мы не будем расширять сферы нашего влияния, значит, сферы своего влияния будут расширять наши оппоненты, у которых — внезапно! — нет ни малейшего желания нас осчастливить и облагодетельствовать. И если на текущем историческом этапе задачи по расширению сфер нашего влияния выполняет российский капитал, значит, его действия в принципе совпадают с нашими объективными национальными интересами.

Более того, на всех исторических этапах развития нашей страны, за исключением советского периода, когда в приоритетах были вопросы безопасности и идеологические аспекты, приоритетным мотивом в расширении территории государства и сфер его влияния были именно экономические выгоды для правящих и торговых кругов (вопросы безопасности также имели значение, но далеко не во всех случаях).

Кстати, с чего началось прирастание Сибирью? С частной военной инициативы уральских купцов Строгановых, которая оказалась успешной и была в итоге поддержана государством. Но сильно ли полегчало тогда народу на Руси от этого прирастания? Может, нам от Сибири отказаться по причине неблаговидных с классовой точки зрения методов её изначального освоения?

…Знаете, я отлично вижу, что вопрос социальной справедливости в стране стоит сейчас крайне остро, и у нас — рядовых граждан России — есть масса претензий к сложившейся системе, но человекоподобные существа, которые ещё в 2013 году написали на стене сирийского дома корявыми русскими буквами «СЕВОДНЯ СИРИЯ А ВАВТРА РОССИЯ», не собирались нести нам социальную справедливость. Они собирались отрезать нам головы. А наши ребята из ЧВК, отбивая объекты сирийской нефтяной промышленности у этих существ, вышибали у них из-под ног кормовую базу. Да и вообще работа наших ребят не ограничивалась этими самыми объектами…

Mil.ru Сирийская форма российских военных

А вот весьма символичный пример из личного опыта. Есть у меня фотография БМПшки, на борту которой красуется непотребная надпись про Путина из известной песенки. В середине сентября 2014 года данная конкретная БМПшка готовилась расстрелять цепи нашего батальона, наступавшие по донецкой степи в направлении Лебяжьего (миномётный обстрел к тому времени уже закончился, и мы шли красиво, в полный рост). Благо, наши танкисты вовремя её заметили и лупанули. Не попали, но напугали. БМПшка удрала, и мы, пребывая тогда в счастливом неведении, завершили наш променад целыми и невредимыми. Утром следующего дня её нашли, брошенную в каком-то овраге, и притащили в Васильевку в качестве трофея.

К чему я это? А к тому, что эта БМПшка с характерной надписью на борту собиралась стрелять не в Путина. Путин далеко и высоко. Она собиралась стрелять в нас, простых окопных ванек. К Путину могут быть претензии, в том числе вполне оправданные, но надо помнить одну простую вещь — когда на той стороне подогревают эти самые претензии и говорят «Путин — (…)», им на самом деле нет никакого дела до наших претензий, они просто хотят нас убивать…

…Так что не надо грезить о победе над «режимом». Бить будут по нашей стране. Уже бьют. Просто посмотрите ленту новостей из «потустороннего» мира. Знатная такая охапка хвороста в костёр… И на этом фоне все красивые и, казалось бы, правильные слова о защите прав наших ребят блекнут. Потому что даже если это просто глупость, она балансирует на грани предательства. Хоть с дьяволом, но против… — а дальше подставляем нужное в соответствии с текущим моментом. Так получается? Вот только не надо забывать, что имена меняются, а дьявол в уравнении остаётся неизменным. Доказано историческим опытом.