Светлана Моисеева
Последние публикации
Как террариум единомышленников защищал «семейное насилие» — репортаж
«Добрый день, насилие здесь? — Здесь». Так собирались журналисты на пресс-конференцию в «Известиях», которую неожиданно решили устроить соавторы закона о профилактике семейно-бытового насилия. Неожиданность мероприятия объяснима. 19 декабря, во время большой пресс-конференции, президент призвал...
6 января 2020
Закон «о семейно-бытовом насилии» – психологическое насилие над Россией
С июля этого года российское общество убеждали в насущной необходимости срочного принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия. В центральной печати, интернет-изданиях, на телевидении вдруг возникли множественные публикации в поддержку закона, крайне эмоционально освещались резонансные...
14 ноября 2019