Сулейман Талышханов
Последние публикации
«Витрина» азербайджанской власти, или Обратная сторона бакинских медиа
Специальная военная операция России на Украине длится уже больше месяца, но антироссийская пропаганда и истерия на Западе длится еще больше. Демонизация России и наклеивание ярлыков на Западе дошли до предела и держатся сегодня на грани каких-то нелепиц. «Ложь, повторенная тысячу раз, становится...
6 апреля 2022
Чем Россия ответит на «байрактары» мягкой силы в Азербайджане?
Недавние высказывания Владимира Жириновского не отразились положительно на отношении к России в Азербайджане. Они были вновь и как всегда использованы для антироссийской пропаганды в Азербайджане. Такие или похожие высказывания можно услышать в ряде российских ток-шоу из уст некоторых политологов...
6 августа 2021