Баку, 6 августа, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Недавние высказывания Владимира Жириновского не отразились положительно на отношении к России в Азербайджане. Они были вновь и как всегда использованы для антироссийской пропаганды в Азербайджане.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Такие или похожие высказывания можно услышать в ряде российских ток-шоу из уст некоторых политологов, которые затем вырезаются и распространяются в СМИ Азербайджана. За высказываниями российских политиков или политологов в Баку следят, внимательно вылавливая любые резкие, грубые, уничижительные или угрожающие высказывания, после чего это на всю катушку используется местными СМИ, экстраполируя высказывания отдельных политиков, на всю Россию. Провластные СМИ, атакуя в ответ Жириновского, подчеркивают: мол, понятно, что это не позиция России, а мнение одного политика. Но это только маскировка, ведь дальше эстафета информационной атаки в адрес России передается так называемым, оппозиционным или нейтральным ресурсам. И в самом деле, антироссийская пропаганда в стране удивительно слаженно осуществляется при содействии оппозиции или якобы центристских политологов.

Соответственно, все это бьёт по имиджу России не только в самой ключевой стране Закавказья, то есть в Азербайджане, но вообще в других странах СНГ. Россия выставляется как опасный, грубый и жестокий медведь, который готов раздавить суверенные республики, отнять у них независимость, подавить демократию и превратить их вассалов, поэтому от этого медведя надо искать защиту у Турции или на Западе. Мы ничего от себя не придумываем, а всего лишь резюмируем то, что летит в ответ на Россию из местных СМИ.

Кроме того, высказывания Владимира Жириновского ещё раз обнажили и другую проблему, а именно то, что у России, кроме действующих властей на местах, которых сам же лидер ЛДПР назвал диктаторскими, нет опоры в этой республике. По словам лидера ЛДПР, получается так, что Россия является единственной страной, поддерживающей диктатуру в Азербайджане, тем самым Москва, по его словам, играет роль гаранта сохранения власти Ильхама Алиева. Это смысл слов Владимира Жириновского. Именно в этом и обвиняет Россию оппозиция в стране и за рубежом, постоянно формируя в глазах азербайджанского народа образ вражеской России, который помогает диктатору. Так оно продолжается уже долгое годы. При этом того же Эрдогана за поддержку Ильхама Алиева мало кто обвиняет, а если и обвиняет, то так мягко и тихо, что это быстро забывается. Про все другие страны Запада, включая Израиль никто и не пикнет. Мы просто констатируем то, что происходит. По словам лидера ЛДПР, именно Запад в лице Джо Байдена является той силой, которая может свергнуть за две недели действующую власть в Азербайджане и привести любого оппозиционера к власти. Это воспринимается как сигнал для бакинских властей, мол, ведите себя хорошо. Так это трактуется со стороны. Этими словами он подтвердил, что Россия не работает с населением, не применяет мягкую силу, не создаёт своего электората или пророссийской оппозиции, тогда как Запад и Турция это делают и делают постоянно, что подтверждается и недавними высказываниями Евгения Сатановского об Эрдогане, полностью контролирующего армию Азербайджана и имеющего большой авторитет в этой стране. В конечном счёте, все подобные высказывания используются антироссийскими силами в стране, и никто не верит в то, что это самостоятельное высказываний Жириновского, так как о нем там, в Баку, уже сложилось мнение, что он рупор Кремля.

Хотя на самом деле, не только о нем сложилось подобное мнение. Самое интересное, что такое мнение там формируется именно о тех политиках, ведущих ток-шоу или политологах, которые отличаются резкими высказываниями в адрес Азербайджана. На их фоне положительные высказывания других российских политиков или политологов выставляются маргинальными, не соответствующими реальной политике Кремля. И, в самом деле, они выглядят ангажированными маргиналами, которых обвиняют в том, что их подкупили в Баку. И в каких-то случаях это правда.

За последние годы Жириновский и все политологи его взглядов периодически делают такие заявления, но эффект совершенно обратный. Зачем так говорить, если Россия однозначно теряет в имидже, это влияет на отношении местного населения, которое все больше и больше смотрит в сторону Запада и Турции. Россия им может предложить только пространство для заработка, торговлю, бизнес. И они этим пользуются без какой-либо идеологической привязки. Азербайджанцы, преуспевшие в России, не становятся лоббистами российских интересов, а, наоборот, начинают защищать интересы Турции на территории российского государства из-за мощной идеологической работы с азербайджанским населением и эффективной работы турецкой мягкой силы. Россия — место заработка и хорошей жизни и точка!

Турция и Запад в большей степени действуют мягкой силой, орудуют каждая своим инструментом влияния. Турецкий пантюркизм и западная демократия стали союзниками в политическом поле Азербайджана, сформировав антироссийский тренд на протяжении четверти века и вырастив новое поколение в большей степени отрицательно относящееся к России. Отсюда и завуалированный тренд — демократия для тюрков. Все права для них, все остальные народы Азербайджана должны служить тюркской демократии. Отрицающие это автоматически становятся сепаратистами, агентами России и Ирана. Стоит разобраться почему по сей день существует такой топорный подход и мнение, что подобными угрозами можно решать вопросы? Почему игнорируются гуманитарные инструменты и мягкая сила в рамках решений геополитических вопросов в жизненно важных направлениях внешней политики России? Мы разве живем в эпоху царизма, когда делали ставку на местных ханов, беков, князей, живущих на шее своих угнетенных подданных? Почему всегда делается ставка только на действующие власти без подстраховки и подготовки резерва в обществе страны, где Россия хочет укрепить свои позиции? Что делать если того или иного диктатора или «недиктатора» снесут посторонние силы? К примеру, почему до последнего держались за непопулярного и изрядно поднадоевшего армянам Сержа Саргсяна, что послужило приходу, как говорят российские политологи, прозападного Никола Пашиняна? Почему у России не было своего «Пашиняна» для упреждения действия такого вездесущего и не жалеющего для достижения цели сотен миллионов долларов Сороса со своими «соросятами»? Видимо, кто-то считает, что мнение и настроения народа ничего не значит. Хотелось бы обратить внимание на то, что все, кто так думает и действует с таким видением, пока терпит поражение. Как это мнение народа ничего не значит? Возможно, пора поменять взгляд на этот вопрос. А вот и значит! Это уже доказали в Грузии, в Армении, в Молдове, на Украине и в других местах. Мнением народа можно играть, менять и влиять на него. Настроения народа важны для дальнейших политических конструкций. Настроением народа можно манипулировать, но оно нужно всегда, по крайней мере, для того, чтобы обосновать свои действия желанием и настроением народа.

Когда американцы «вбухают» в новую революцию в Азербайджане несколько сот миллионов долларов (тратить деньги они умеют и не скупятся), то на улицы выйдут 150−200 тысяч человек. Одновременно будут задействованы другие технологии вплоть до подкупа и давления на силовых министров, сюда также приплюсуем влияние турок в ВС Азербайджана. Ведь они там уже ходят, переодевшись в азербайджанскую форму. Так вот, придет азербайджанский «Саакашвили» или «Пашинян», или «Мамедов», и что тогда? Перед ним поставят условия, и он будет их выполнять. Не сразу, не больно, не сильно, но методично. И даже, в первую очередь в Москву прилетит, дабы попытаться «усыпить» медведя, как усыпляют сейчас. Чем будет отвечать Россия? Признает независимость Нагорно-Карабахской Республики? А что это даст в перспективе? Кроме России ни одна страна не признает. Ну за исключением других «НКР"-ов и еще Сирии, и ещё Никарагуа, и еще Науру. Что дальше? Уход НКР в состав России? Отлично. Это и надо Западу. Пойдут санкции, новая азербайджанская власть скажет народу: «Вот русский медведь, наконец, показал свое истинное лицо. Это враг! Но ничего, будем жить без 3 тыс. кв. км гор и нескольких десятков тысяч армян, которые там останутся на иждивении России».

Новые власти Азербайджана просто отсекут по указке Запада от себя непризнанный миром НКР. И Россия вместо Азербайджана получит то, что осталось от Нагорного Карабаха и несколько десятков тысяч армян, которых надо содержать. А Азербайджан тю-тю! Россия становится врагом, а дальше пойдет объединение с Турцией в единую конфедерацию и окончательное добивание остатков всех пророссийских сил в Азербайджане.

Уже отмечалось не раз, что по плану коллективного Запада каждый президент выполняет задачи на определенном участке времени, потом эстафета переходит к другому президенту для продолжения процесса уже в соответствии с продолжением плана. Как переходит — это неважно. Это разработка действий на годы вперед, не ситуативно, не рефлекторно, а на годы вперед. Процессы-то идут в пользу Турции, в пользу коллективного Запада. А для России теряются последние возможные точки опоры. Их методично стирают, предают забвению, делают все, чтобы Москва их не замечала или не оказывала помощи. И все это маскируется абсолютно несведущими во внутренней кухне Азербайджана аналитиками в той же России. Почему они так поступают, тому есть разные причины — от желания заработать и до того, что-либо они сами некомпетентны, либо они пытаются оболванить людей.

Потеря же контроля над Нагорным Карабахом для коллективного Запада это издержки процесса. Оппозиция в Азербайджане всегда заявляла, что Нагорный Карабах — это плата за независимость, а точнее за уход под Запад. Также и с Абхазией, и Южной Осетией и с Крымом. Все это временные, на их взгляд, издержки процесса. Что будет делать Россия в ответ? Введёт войска в Азербайджан? Или все же все закончится выражением озабоченности и призывом сторон и к диалогу? А что будет, когда коллективный Запад вообще начнет признавать и Абхазию, и Южную Осетию, и НКР, а дальше пойдет открытие посольств, дипломатических миссий, и все по такому же сценарию пойдет добивание российского присутствия на недавно признанных государствах?

Игра на демократическом поле, игра мягкой силой и есть тот самый, пресловутый «Байрактар» коллективного Запада, который применяется против России. Что касается реальных беспилотников, то Россия стала создавать свои БПЛА, осознав их важную роль в будущих войнах. Но возможно пришла пора создавать альтернативы и в политических технологиях. На турецкий беспилотник «Байрактар» Россия быстро ответила своим аппаратом, а чем будет отвечать на «байрактары» в виде мягкой силы и демократических технологий?

Сулейман Талышханов