Степан Игнатенко
Автор
Окончил исторический факультет СФ БАШ ГУ. Магистр истории. Научные интересы - историческая русистика, история и культура средневековой Скандинавии.
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13 октября 2021