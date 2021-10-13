По ходу общения с гражданами Украины в социальных сетях некоторые высказываемые ими тезисы поставили меня в тупик. Мы не будем рассматривать всем известные заявления об «украденном имени» или концепцию Грушевского, в соответствии с которой украинский народ существовал минимум с Х века, сохранив свою чистоту, а русский народ произошел в результате метисации татар и финноугров. Все это было разобрано десятки раз и уже никого не удивляет.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

Но недавно я столкнулся с приравниванием друг к другу узников концлагерей Талергоф и Терезин времён Первой мировой с одной стороны, и Степана Бандеры — с другой.

По какой же схеме произошло это уравнивание? Оказывается, и те, и другие были преступниками с точки зрения своих идеологических противников и некоторых государств (в первом случае — Австро-Венгрии, во втором — СССР).

При этом почему-то не учитывается тот факт, что среди узников концлагерей были дети, которые никак не могут в данном случае являться преступниками. Разве что в соответствии с логикой геноцида, когда все представители этноса — враги.

Наши оппоненты могут заметить, что такие же ситуации, когда страдали невинные люди, возникали и в других странах, в том числе и в СССР. И это правда, многие люди пострадали от репрессий невинно и были позднее реабилитированы.

Но мы точно знаем, что Степан Бандера ни по каким критериям не относится к невинно пострадавшим. Сотрудничество его организации с немецко-фашистскими захватчиками не отрицается даже его горячими сторонниками, которые по сию пору вдохновляются «подвигами» ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Нам могут возразить, что, мол, многие галицкие русины, отправленные в австрийские концлагеря, были русскими шпионами. Что некоторые из них сводили счеты с украинофилами, когда в Галицию вошла русская армия.

Австро-венгерский концлагель в Талергофе

Но даже если принять эти тезисы без возражений, всё равно многие женщины и дети, да и не только, оказались в концлагерях безвинно. Пострадали и православные священники, самым известным из них является священномученик Максим Горлицкий, пострадавший за то, что исповедовал православную веру.

Наши оппоненты обращают внимание на то, что среди узников данного концлагеря были и украинофилы. Это не удивительно, учитывая тот факт, что в концлагерь могли посадить просто за наличие портрета Льва Толстого или Александра Пушкина.

Мы сочувствуем всем невинно осужденным людям, пострадавшим от рук палачей, но бессмысленно отрицать, что большинство узников попало в эти концлагеря за русофильство, за свою русскую идентичность и/или православную веру, о чем пишет даже украинофил Василь Маковский. Он честно признает, что никаких целенаправленных гонений на украинофилов не было, что они попадали в концлагеря большей частью по ошибке. Он пишет, что украинофилы составляли лишь маленькую группу среди «русского моря». Далее автор сообщает, что 22 сентября пришла новость о том, что украинцев будут освобождать. Учитывая тот факт, что аресты начались 4 сентября, австрийские власти довольно оперативно бросились исправлять свою ошибку.

В мемуарах талергофских узников упоминается, что можно было спастись из концлагеря, записавшись в украинский листок. Маковский подтверждает эту информацию: всего он записал 312 человек из более чем 5000 человек, доступных ему для проверки.

Отмечу, что «кацапами», «москалями» и прочими оскорбительными для него словами Маковский называет не уроженцев Москвы, Рязани, Вологды, Торжка или хотя бы Киева, но своих земляков — галичан. Как можно так относится к своим землякам, односельчанам, родственникам?

Казнь в концлагере в Талергофе. 1917

Мой оппонент ответил вопросом на вопрос: «Бандеру тоже убил его односельчанин, как можно так относится к соседям?»

Меня всегда очень удивляла такая постановка вопроса, ведь даже если мы примем как данность, что все узники концлагерей, кроме верных и лояльных украинофилов, были шпионами Российской империи против Австрии, то это всё равно не оправдывает ни концлагеря, ни казни без суда и следствия.

Каждое отдельное дело о шпионаже должно было быть рассмотрено в судебном порядке, должен был быть и вынесен приговор о виновности или невиновности обвиняемого.

Искажение истории в украинской интернет‑ и публичной среде доходит до того, что в австро-венгерских зверствах обвиняются уже «москали» и «кацапы», которые, будучи русскими шпионами, видимо, уничтожали сами себя. Впрочем, сейчас это становится характерным для всего постсоветского пространства.