Станислава Новгородцева
Последние публикации
Как московский дизайнер стал повелителем морей
В России дауншифтинг (образ жизни, ориентированный на «жизнь для себя», отказ от материальных благ) как явление начал набирать популярность с начала 2000-х годов. Сегодня около 5% населения страны являются его последователями. Большинство дауншифтеров предпочитает перебираться в развивающиеся...
30 января 2019
Дети оленей и вечная тундра: как выжить и сохранить себя
Ненцы относятся к коренным малочисленным народностям Русского Севера. На сегодняшний день насчитывается около 45 тысяч человек, что значительно превосходит численность других северных народностей. «Дети оленя», как сами себя называют представители этого народа, упоминаются в названиях двух...
25 декабря 2018