В России дауншифтинг (образ жизни, ориентированный на «жизнь для себя», отказ от материальных благ) как явление начал набирать популярность с начала 2000-х годов. Сегодня около 5% населения страны являются его последователями. Большинство дауншифтеров предпочитает перебираться в развивающиеся страны, такие как Таиланд и Индия, иногда — на дачу за городом.
Станислава Новгородцева ИА REGNUM
Оригинальный корабль строился на протяжении двух лет, при участии трехсот человек. Вес галеона с орудиями достигал 1700 тонн
Станислава Новгородцева ИА REGNUM
Виктор утверждает, что успешная по меркам социума жизнь в Москве ему наскучила. Захотелось сделать что-то масштабное
Виктор Скалетто — дизайнер из Москвы — пошёл иным путем. В 2014 году он продал квартиру в столице и свой автомобиль, и отправился в Крым строить точную копию британского корабля XVII века.
Станислава Новгородцева ИА REGNUM
Виктор создает полномасштабную копию по чертежам XVII века, используя современные материалы. Это позволит кораблю быть легче и прочнее оригинала
Станислава Новгородцева ИА REGNUM
Изначально корабль планировалось строить у берегов Латинской Америки, но после включения Крыма в состав России, была выбрана бухта Бугаз, под Судаком
Станислава Новгородцева ИА REGNUM
Даже в случае успешного спуска на воду, далеко от берега корабль не отойдёт. Судну таких размеров практически невозможно получить официальное разрешение на выход в море
Станислава Новгородцева ИА REGNUM
Для подзарядки самых необходимых инструментов используется бензиновый генератор. Однако большая часть работы выполняется вручную
Отказавшись от постоянной работы в пользу мечты, Виктор создал новую туристическую жемчужину полуострова — корабль стал местной достопримечательностью. Виктор проводит экскурсии и планирует запустить квесты на борту. Добровольные пожертвования — главный источник дохода в проекте.
Станислава Новгородцева ИА REGNUM
У Виктора не было опыта кораблестроения. Он признаётся, что многому учился в интернете
Станислава Новгородцева ИА REGNUM
Большую часть работы Виктор выполняет самостоятельно, иногда к нему подключаются волонтёры
Станислава Новгородцева ИА REGNUM
Корабль стал местной достопримечательностью, Виктор проводит экскурсии и планирует запустить квесты на борту. Добровольные пожертвования — главный источник дохода в проекте
Станислава Новгородцева ИА REGNUM
Рабочий день начинается рано и продолжается до захода солнца
Изначально корабль планировалось строить у берегов Латинской Америки, но после включения Крыма в состав России была выбрана бухта Бугаз, под Судаком.
Станислава Новгородцева ИА REGNUM
Рабочий день начинается рано и продолжается до захода солнца
Станислава Новгородцева ИА REGNUM
Виктор живёт в небольшой хижине близ корабля, сюда он приходит ночевать, остальное время проводит на корабле
Виктор создает полномасштабную копию по чертежам XVII века, используя современные материалы. Это позволит кораблю быть легче и прочнее оригинала. Кульминацией проекта, по задумке, станет спуск галеона на воду, однако для этого потребуется еще несколько лет. Даже в случае успешного спуска на воду, далеко от берега корабль не отойдет. Судну таких размеров практически невозможно получить официальное разрешение на выход в море.
Станислава Новгородцева ИА REGNUM
Кульминацией проекта, по задумке, станет спуск галеона на воду, однако для этого потребуется еще несколько лет
Станислава Новгородцева ИА REGNUM
После работы Виктор иногда ходит на близлежащую гору, чтобы выйти в интернет. Один из жителей посёлка дал ему пароль от wi-fi сети