В России дауншифтинг (образ жизни, ориентированный на «жизнь для себя», отказ от материальных благ) как явление начал набирать популярность с начала 2000-х годов. Сегодня около 5% населения страны являются его последователями. Большинство дауншифтеров предпочитает перебираться в развивающиеся страны, такие как Таиланд и Индия, иногда — на дачу за городом.

Станислава Новгородцева ИА REGNUM Оригинальный корабль строился на протяжении двух лет, при участии трехсот человек. Вес галеона с орудиями достигал 1700 тонн

Станислава Новгородцева ИА REGNUM Виктор утверждает, что успешная по меркам социума жизнь в Москве ему наскучила. Захотелось сделать что-то масштабное

Виктор Скалетто — дизайнер из Москвы — пошёл иным путем. В 2014 году он продал квартиру в столице и свой автомобиль, и отправился в Крым строить точную копию британского корабля XVII века.

Станислава Новгородцева ИА REGNUM Виктор создает полномасштабную копию по чертежам XVII века, используя современные материалы. Это позволит кораблю быть легче и прочнее оригинала

Станислава Новгородцева ИА REGNUM Изначально корабль планировалось строить у берегов Латинской Америки, но после включения Крыма в состав России, была выбрана бухта Бугаз, под Судаком

Станислава Новгородцева ИА REGNUM Даже в случае успешного спуска на воду, далеко от берега корабль не отойдёт. Судну таких размеров практически невозможно получить официальное разрешение на выход в море

Станислава Новгородцева ИА REGNUM Для подзарядки самых необходимых инструментов используется бензиновый генератор. Однако большая часть работы выполняется вручную

Отказавшись от постоянной работы в пользу мечты, Виктор создал новую туристическую жемчужину полуострова — корабль стал местной достопримечательностью. Виктор проводит экскурсии и планирует запустить квесты на борту. Добровольные пожертвования — главный источник дохода в проекте.

Станислава Новгородцева ИА REGNUM У Виктора не было опыта кораблестроения. Он признаётся, что многому учился в интернете

Станислава Новгородцева ИА REGNUM Большую часть работы Виктор выполняет самостоятельно, иногда к нему подключаются волонтёры

Станислава Новгородцева ИА REGNUM Корабль стал местной достопримечательностью, Виктор проводит экскурсии и планирует запустить квесты на борту. Добровольные пожертвования — главный источник дохода в проекте

Станислава Новгородцева ИА REGNUM Рабочий день начинается рано и продолжается до захода солнца

Изначально корабль планировалось строить у берегов Латинской Америки, но после включения Крыма в состав России была выбрана бухта Бугаз, под Судаком.

Станислава Новгородцева ИА REGNUM Рабочий день начинается рано и продолжается до захода солнца

Станислава Новгородцева ИА REGNUM Виктор живёт в небольшой хижине близ корабля, сюда он приходит ночевать, остальное время проводит на корабле

Виктор создает полномасштабную копию по чертежам XVII века, используя современные материалы. Это позволит кораблю быть легче и прочнее оригинала. Кульминацией проекта, по задумке, станет спуск галеона на воду, однако для этого потребуется еще несколько лет. Даже в случае успешного спуска на воду, далеко от берега корабль не отойдет. Судну таких размеров практически невозможно получить официальное разрешение на выход в море.

Станислава Новгородцева ИА REGNUM Кульминацией проекта, по задумке, станет спуск галеона на воду, однако для этого потребуется еще несколько лет