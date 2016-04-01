Станислав Смирнов
Последние публикации
Выводы Польши из войны в Донбассе
Как выясняется, хаос и неразбериха свойственны не только российским государственным учреждениям, но и в не меньшей степени польским, подтверждением чему является очередная история, на этот раз вокруг разработки гусеничного транспортного средства непосредственной огневой поддержки танков...
1 апреля 2016
Польша: латыши приняли участие в Холокосте в ответ на советизацию Латвии
Прошедший на днях марш ветеранов латышских частей гитлеровских СС (Ваффен СС) в условиях острой конфронтации с Россией и заявлений о возрождении фашизма на Украине вызвал немалый интерес в Европе, в том числе и в самой Германии, и в Польше. В условиях очевидного роста крайне правых сил на Украине и...
23 марта 2016
Советник президента Польши нашёл в оппозиции «руку Кремля»
Русофобия и борьба за власть являются удобным обоснованием для чего угодно, да хоть бы и для шпиономании. Шпиономания охватила Польшу. Доходит до смешного — в Польше «руку Кремля» ищут уже даже в проявлениях внутриполитической борьбы. И ладно бы такие теории звучали от журналистов! Но нет, на этот...
17 марта 2016
Раздвоение личности польского посла в Канаде
В двух предыдущих статьях мы начали рассказывать об «историко-дипломатическом» скандале, который сейчас происходит между Польшей и канадским издательством. Думается, эта история будет интересной и полезной и нам в качестве примера того, как решаются проблемы исторической памяти за рубежом, у наших...
26 февраля 2016
На чьей стороне были поляки во Второй мировой войне?
В предыдущей статье мы рассказали о набирающем обороты скандале вокруг выпущенной канадским издательством «Between The Lines» («Между строк») книги Ратны Омидвар и Даны Вагнер «Flight and Freedom. Stories of Escape to Canada» («Полет и свобода. Истории бегства в Канаду») и пообещали проследить за...
14 февраля 2016
А были ли «польские SS»?
В Польше набирает обороты очередной скандал на историческую тематику, который можно назвать и дипломатическим, так как в нем принимает участие и посольство Польши в Канаде. Думается, эта история будет интересной и полезной и россиянам с украинцами в качестве примера того, как решаются проблемы...
11 февраля 2016
Die Welt: негатив Польши и Турции к Германии — неполноценность и восхищение
Прошедшие недавно в Польше выборы привели к победе правоконсервативной партии «Право и Справедливость» (ПиС), которая теперь, по сути, имеет контроль над всеми тремя ветвями власти, чем и пытается воспользоваться, проводя целый ряд реформ. Реформа в сфере управления СМИ, в рамках которой недавно...
9 февраля 2016
Польша: любовь к бандеровской Украине тает
Месяц назад, 8 января, в Польше произошло одно не рядовое назначение, оставшееся, к сожалению, совершенно не замеченным в российских СМИ, но с гневом замеченное в некоторых украинских СМИ, и понятно почему. Заместителем руководителя государственного «Польского радио» и одним из трех членов...
5 февраля 2016
Верному сыну Галицкой Руси
Русское население Львова понесло недавно болезненную потерю — 25 декабря 2015 умер русский галичанин, сын последнего львовского талергофца Максима Ивановича Карпяка, воспитанник горлицкой Русской бурсы и львовской Ставропигиальной бурсы, уроженец села Климковка, что на Лемковщине (ныне Польша)...
28 декабря 2015