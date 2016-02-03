Станислав Филимонов
Последние публикации
Кто настоящие герои российского казачества? В Новороссийске определились
В поселке Борисовка под Новороссийском, как оказалось, существует улица имени группенфюрера СС Андрея Шкуро. Публикация «Комсомольской правды — Кубань» об этом всколыхнула информационное пространство. Напомним, что улицы были так названы местными казаками незаконно, в обход необходимых процедур. И...
3 февраля 2016
Сколько смертей наших детей еще нужно, чтобы политики опомнились?
Из проблем права: до какого количества трупов позволительно ошибаться? Станислав Ежи Лец Роль casus belli в отношении семьи сыграли попытки внедрения в нашей стране по образцу стран Запада так называемой ювенальной юстиции, глубоко чуждой многовековым российским семейным традициям. 19 ноября в...
27 ноября 2015