



Казаки на Параде Победы в 1945 году

В поселке Борисовка под Новороссийском, как оказалось, существует улица имени группенфюрера СС Андрея Шкуро. Публикация «Комсомольской правды — Кубань» об этом всколыхнула информационное пространство. Напомним, что улицы были так названы местными казаками незаконно, в обход необходимых процедур. И еще в декабре было решено, что эти названия категорически недопустимы.

2 февраля состоялось очередное заседание Новороссийской топонимической комиссии, на котором вопрос был разрешен окончательно: улицы имени генерала Андрея Шкуро и атамана Науменко (тоже нацистского пособника) переименуют в улицы имени генерала-лейтенанта Николая Яковлевича Кириченко (руководил 13-й дивизией во время Кущевской атаки, награжден многочисленными медалями и орденами) и генерала армии Иссы Александровича Плиева (дважды Герой Советского Союза за освобождение Одессы и за победу над Квантунской армией).

Названия выбраны не случайно. Оба генерала были командующими 4-м гвардейским Кубанским казачьим кавалерийским корпусом, прославившимся в Великую Отечественную войну. Корпус участвовал в кровопролитных боях, начиная с 1942 года. Боевой путь начал с Битвы за Кавказ и окончил, сражаясь за Прагу.

В составе корпуса была 13-я Кубанская казачья кавалерийская дивизия, на счету которой широко известная Кущевская атака, совершенная казаками в конном строю, и имевшая большой успех. Немцы писали в своих дневниках: «Перед нами встали какие-то казаки. Это черти, а не солдаты. И кони у них стальные. Живыми нам отсюда не выбраться». После боев под Кущевской дивизия была переименована в 10-ю и получила звание Гвардейской.

К слову, 75% солдат и командиров казачьей дивизии были участниками Гражданской войны. Это ответ всем тем, кто сегодня пытается сделать вид, что казачество было исключительно «белым». Казачество раскололось и лишь очень малая часть, горстка — уехала за границу. И лишь часть уехавших — поддержала нацистов. В числе этих предателей и были Шкуро и Науменко. Неужели новороссийские казаки не смогли себе придумать других кумиров? Каким образом Кубанское казачье войско умудряется сочетать участие в параде на Красной площади на День Победы и почитание нацистских пособников?

Такая замена названий улиц — достойный ответ всем почитателям нацистов и их пособников, шкурников, карателей и палачей. Казачьи генералы Кириченко и Плиев — настоящий образец патриотизма и служения Отечеству. Именно они, а не нацистские прихвостни Науменко и Шкуро должны входить в пантеон героев возрождаемого казачества. Категорически недопустимо путать черное и белое, предателей и изменников и настоящих героев и защитников Отечества.

В Гражданскую войну общество раскололось и необходимо примирение обеих сторон. Белые проиграли, но и среди них были настоящие патриоты. Мы категорически не желаем мазать всех одной краской. Но ведь нацисты пришли с планами тотального истребления и геноцида. Какие могут оправдания тем, кто пошел им служить? И важно ли тут, какого они цвета? Точкой консолидации нашего общества и примирения, столь необходимых сегодня, является Победа в Великой Отечественной войне. Все нацистские пособники должны быть осуждены и преданы забвению, это позорная страница нашей истории.

Вопрос же о Кубанском казачьем войске, одни представители которого маршируют на Параде Победы на Красной площади, а другие тем временем прославляют нацистских пособников, остается открытым. И не просто остается открытым, а вопиет. Потому что бандеризация части казачества, которая сегодня, очевидно, происходит (почитание нацистских пособников, лозунг «Слава Кубани — героям слава», аналогичный бандеровскому и многое другое) — это прямая угроза стабильности на Юге России и территориальной целостности страны.

И опасность эта в условиях внешнего давления и усилий Турции по дестабилизации региона, возрастает многократно. Это нож в спину России.