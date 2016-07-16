Севги Акарчешме
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Турция закрыла границу с Грузией
Турция закрыла границу с Грузией, сообщает телеканал «Рустави 2». Турецкие пограничники пропускают с грузинской стороны только граждан Турции, со стороны Грузии мобилизована патрульная полиция. Она регулирует движение в связи со скоплением на границе автомобилей. Как передавало ИА REGNUM, вечером...
16 июля 2016
Фиаско Эрдогана: турецкая граница — постоялый двор ИГИЛ
При оценке могущества и развитости государства уровень дохода на душу населения так же важен, как и доля расходов, скажем, на оборону, науку или образование. Но в моём списке есть ещё один, не имеющий отдельного термина, критерий. Я имею в виду отношение государства к собственным гражданам...
27 декабря 2015