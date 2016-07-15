Анкара, 16 июля, 2016, 01:47 — ИА Регнум. Турция закрыла границу с Грузией, сообщает телеканал «Рустави 2».

abiyev.kz Граница Турции и Грузии

Турецкие пограничники пропускают с грузинской стороны только граждан Турции, со стороны Грузии мобилизована патрульная полиция. Она регулирует движение в связи со скоплением на границе автомобилей.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 15 июля Генштаб Вооружённых сил Турции объявил, что власть в стране взяли военные, всё высшее политическое руководство страны арестовано.

Очевидцы сообщают, что на улицах Анкары и Стамбула находится множество отрядов военных с бронетехникой. Слышна стрельба, в небе барражируют истребители и боевые вертолёты. В Стамбуле перекрыто движение на обоих мостах через Босфор.

СМИ сообщают о блокировке Facebook и Twitter. Государственное телевидение Турции прекратило вещание.