Сергей Вакорин
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Успеть до снега в Чухлому — фоторепортаж
Поздняя осень — время пледов, горячего шоколада и уютных домашних вечеров, но тех, кто решился на путешествие по российской глубинке, ждут осенние пейзажи и новый взгляд на старорусские города. В субботу ранний подъем, дорога предстоит долгая, от Москвы до Чухломы чуть больше 500 км, а по пути еще...
1 ноября 2018
Выше неба: восхождение на Казбек из России
С каждым годом растет популярность восхождения на гору Казбек по маршруту со стороны России. В сентябре благоприятные погодные условия позволили альпинистам успешно зайти на легендарный пятитысячник. Казбек (5033,8 м) — это потухший вулкан, по высоте уступает знаменитому Эльбрусу, но восхождение на...
3 октября 2018