Успеть до снега в Чухлому — фоторепортаж
Москва, 1 ноября, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Поздняя осень — время пледов, горячего шоколада и уютных домашних вечеров, но тех, кто решился на путешествие по российской глубинке, ждут осенние пейзажи и новый взгляд на старорусские города.
В субботу ранний подъем, дорога предстоит долгая, от Москвы до Чухломы чуть больше 500 км, а по пути еще Переславль-Залесский, Ростов и Галич. Все города по-своему похожи: небольшие, но с богатой историей, расположены на красивых озерах.
В Переславле-Залесском прохладно и ветрено, не видно рыбацких лодок на озере, да и туристов заметно меньше, чем летом. Национальный парк «Плещеево озеро» встречает пустыми красочными берегами.
В Ростове Великом туристов заметно больше, чем в Переславле, лодки с озера Неро еще не убрали. У Спасо-Яковлевского монастыря много паломников, которых не напугала мрачная погода, а вокруг Ростовского Кремля гуляют местные жители и приезжие гости.
Город Галич не входит в «Золотое кольцо России», поэтому менее известен и посещаем, но так же прекрасен, как города из этого списка. На центральной площади города сохранились уникальные торговые ряды первой половины XIX века, над пожарной частью возвышается деревянная каланча, а с высокого холма Балчуг открывается потрясающий вид на большое Галичское озеро.
Чухлома — совсем небольшой городок, основанный еще в XIV веке. Известен тем, что там родился знаменитый актер Михаил Иванович Пуговкин. В городе сохранился ряд старинных церквей, а в его окрестностях раньше была фамильная усадьба Лермонтовых. Чухломское озеро знаменито своими ершами. С 2006 года в окрестностях города проводятся ежегодные экспедиционные рейды для любителей бездорожья «Полная Чухлома».
В глухих лесах под Чухломой находится уникальный Лесной терем Асташово. Это восстановленная крестьянская усадьба конца XIX века. Лесной терем — один из самых интересных сохранившихся примеров русского деревянного зодчества. Работает он круглый год в режиме музейно-культурного центра и гостиничного комплекса.