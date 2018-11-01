Москва, 1 ноября, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Поздняя осень — время пледов, горячего шоколада и уютных домашних вечеров, но тех, кто решился на путешествие по российской глубинке, ждут осенние пейзажи и новый взгляд на старорусские города.

Сергей Вакорин ИА REGNUM Вид с горы Балчуг на Галичское озеро

В субботу ранний подъем, дорога предстоит долгая, от Москвы до Чухломы чуть больше 500 км, а по пути еще Переславль-Залесский, Ростов и Галич. Все города по-своему похожи: небольшие, но с богатой историей, расположены на красивых озерах.

Сергей Вакорин ИА REGNUM Московская область провожает осенними красками

В Переславле-Залесском прохладно и ветрено, не видно рыбацких лодок на озере, да и туристов заметно меньше, чем летом. Национальный парк «Плещеево озеро» встречает пустыми красочными берегами.

Сергей Вакорин ИА REGNUM Плещеево озеро

Сергей Вакорин ИА REGNUM Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Городище

В Ростове Великом туристов заметно больше, чем в Переславле, лодки с озера Неро еще не убрали. У Спасо-Яковлевского монастыря много паломников, которых не напугала мрачная погода, а вокруг Ростовского Кремля гуляют местные жители и приезжие гости.

Сергей Вакорин ИА REGNUM Озеро Неро

Сергей Вакорин ИА REGNUM Купола Ростова

Сергей Вакорин ИА REGNUM Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь

Сергей Вакорин ИА REGNUM Туристы

Сергей Вакорин ИА REGNUM Крепостной вал

Сергей Вакорин ИА REGNUM Флотилия

Город Галич не входит в «Золотое кольцо России», поэтому менее известен и посещаем, но так же прекрасен, как города из этого списка. На центральной площади города сохранились уникальные торговые ряды первой половины XIX века, над пожарной частью возвышается деревянная каланча, а с высокого холма Балчуг открывается потрясающий вид на большое Галичское озеро.

Сергей Вакорин ИА REGNUM Пожарная каланча Галича

Сергей Вакорин ИА REGNUM Набережная Галичского озера

Сергей Вакорин ИА REGNUM Закат над Галичским озером

Сергей Вакорин ИА REGNUM Вид с горы Балчуг на Галичское озеро

Чухлома — совсем небольшой городок, основанный еще в XIV веке. Известен тем, что там родился знаменитый актер Михаил Иванович Пуговкин. В городе сохранился ряд старинных церквей, а в его окрестностях раньше была фамильная усадьба Лермонтовых. Чухломское озеро знаменито своими ершами. С 2006 года в окрестностях города проводятся ежегодные экспедиционные рейды для любителей бездорожья «Полная Чухлома».

Сергей Вакорин ИА REGNUM Чухломское озеро

Сергей Вакорин ИА REGNUM Местный житель

Сергей Вакорин ИА REGNUM Центральная площадь

Сергей Вакорин ИА REGNUM Кинотеатр им. Пуговкина

Сергей Вакорин ИА REGNUM Репертуар

Сергей Вакорин ИА REGNUM Надпись, ставшая мемом в рунете

В глухих лесах под Чухломой находится уникальный Лесной терем Асташово. Это восстановленная крестьянская усадьба конца XIX века. Лесной терем — один из самых интересных сохранившихся примеров русского деревянного зодчества. Работает он круглый год в режиме музейно-культурного центра и гостиничного комплекса.

Сергей Вакорин ИА REGNUM По дороге в Асташово

Сергей Вакорин ИА REGNUM Лесной терем Асташово

Сергей Вакорин ИА REGNUM Резьба по дереву, Асташово

Сергей Вакорин ИА REGNUM Экспозиция Асташово