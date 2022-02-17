Сергей Среда

Автор

В 2005 году закончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, где учился на кафедре телевидения и радиовещания. Во время учебы сотрудничал с телеканалами ТНТ и НТВ. Получив диплом, устроился в "Российскую газету". В 2012 году перешел на телеканал "Россия-1", работал редактором в программе "Вести". В 2014 году, когда началась война на Донбассе, отправился туда в качестве стрингера. В 2015 году при подготовке репортажа о разведчиках подорвался на противопехотной мине во время разведвыхода. Спустя полгода получил протез и вернулся на передовую, продолжив работу военкором. Был в Сирии, в ДНР и ЛНР. Во время работы на передовой много общался с бойцами и офицерами о том, как они выживали на войне. Все эти рекомендации легли в основу спецкурса для журналистов, а также книги, которая была выпущена издательством "Аргументы недели".