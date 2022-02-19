Ситуация в Донбассе похожа на туго завязанный узел. До сегодняшнего дня на линии фронта наблюдалось относительное затишье. Лишь изредка отмечались прилеты мин, но больше «работали» снайперы. При этом все понимали, что в любой момент может рвануть.

Цитата из х/ф «Письма мертвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР Ликвидатор катастрофы в противогазе

По данным разведки, украинская сторона пригнала большую группировку войск. Подобные мероприятия просто так не осуществляются, поскольку являются очень затратными.

Так или иначе, но донецкие и луганские армейцы находятся в режиме полной готовности, потому что все понимают, что в любой момент может начаться атака со стороны ВСУ.

Mil.gov.ua Военная техника ВСУ

Причем эту атаку может спровоцировать не Киев. Приказ об этом может прийти из Вашингтона. Именно Соединенные Штаты в последнее время активно нагнетают ситуацию. Белый дом распространяет фейковые подробности «вторжения». Пентагон прокололся на том, что он использует слишком детальную информацию по мифической военной операции, обвиняя в этом Россию. Такое ощущение, что из российского Генштаба сообщают чуть ли не все детали разрабатываемых планов. Однако в реальности эти планы придумали в Пентагоне, а распространяет их Белый дом. Скорее всего, американские военные сами же и нанесут удар, под который может попасть как территория Украины, так и Донбасс.

Нанести его с территории России они не могут. А вот что они действительно могут, так это сымитировать акт агрессии. Первый вариант — отработать по схеме «белых касок», которая у них уже обкатана. Они сами осуществят какой-то подрыв, а потом заявят, что это сделала Россия.

Одной из возможных сцен подобного спектакля может стать Чернобыльская зона. Во-первых, она пустая, во-вторых, по некоторым данным, там находится группировка войск одной из стран Североатлантического альянса. Что они туда могли завезти, неизвестно, равно как и то, что они вообще там делают.

По данным телеграм-канала «Джокер ДНР», натовцы планировали взорвать там небольшой ядерный заряд. И это может стать информационной бомбой, поскольку европейская аудитория хорошо знает слово «Чернобыль», поскольку ядерное облако, возникшее после аварии на ЧАЭС, затронуло и Старый континент.

Вид с воздуха на Чернобыльскую АЭС через несколько дней после аварии. В центре — разрушенный 4-й реактор. Май 1986

Чернобыля Европа боится, а именно это и нужно Белому дому. На Украину европейцам плевать, а вот Чернобыль для них — уже страшно. Если западные СМИ заявят, что Россия напала на Украину и ударила по Чернобылю, европейский обыватель ужаснется.

Поэтому мне кажется, что США планируют небольшой ядерный взрыв в Чернобыле. Белый дом заявит, что это сделала Россия, а потом введет обещанные «невиданные» санкции против нашей страны. Не знаю, что планируют Соединенные Штаты, но единственные ограничения, которые мы еще не видели — это блокировка всех счетов. Оговорюсь, что вероятность подобных ограничений очень и очень мала, но это единственные санкции, которые ещё не были использованы против России.