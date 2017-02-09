Сергей Шаляпин
Последние публикации
Николо-Корельский монастырь при Советской власти
Судьба Николо-Корельского монастыря была предрешена с принятием Постановления Архангельского уездно-городского исполкома от 19 июня 1920 г. о национализации монастырских имуществ. Параллельно с хозяйственным приспособлением монастырей должен был решаться вопрос о судьбе художественных и...
9 февраля 2017
Как обитель стала первым «окном в Европу»
Документов по начальной истории Никольского морского форпоста сохранилось очень мало. В 1411 году двинской воевода Яков Стефанович отплыл на нескольких кораблях в заморский поход. «Повоевав Мурман» (т.е. Норвежское побережье), дружина двинян возвратилась домой с богатой добычей. Но расплачиваться...
23 января 2017
История основания монастыря, предтечи города Северодвинска
Готовится выйти в свет книга «Дом Святого Николая у Студеного моря», где собрано наибольшее количество документальных свидетельств о том, что происходило на месте современного Северодвинска в течение почти 600 лет, с конца XIV века, когда был основан Николо-Корельский монастырь, один из древнейших...
20 января 2017