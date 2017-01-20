Москва, 4 февраля, 2008, 14:11 — ИА Регнум. Пилотные проекты по модернизации здравоохранения, реализуемые в ряде субъектов РФ, должны сформировать основу для дальнейшего развития всего российского здравоохранения. Об этом заявил сегодня, 4 февраля, открывая заседание президиума совета при президенте по реализации приоритетных нацпроектов и демографической политике, первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев . Он считает, что работа в этом направлении должна быть не просто продолжена, а соответствующим образом подкреплена во всех регионах.

Одним из значимых результатов пилотных проектов Медведев назвал увеличение субъектами размера платежа на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Как следствие, эта мера положительно отразилась на зарплате врачей, отметил Медведев. Он считает, что при внедрении новой системы финансирования здравоохранения главным должно стать выделение средств в полном объеме. Медведев сказал, что лечить пациента обязаны по одним и тем же стандартам независимо от того, в какое лечебное учреждение гражданин обратился. "Отрабатывая механизм финансирования, надо продумать, как простимулировать развитие профилактической составляющей медицинской помощи. Врачи поликлиник должны быть заинтересованы в сохранении каждого пациента, в том, чтобы оказывать своевременную помощь на ранних стадиях заболевания", - сказал вице-премьер.

Медведев выступает за формирование программ государственных гарантий, оказание бесплатной медпомощи, исходя из потребности населения и критериев качества и доступности этой помощи. Медведев считает, что такие критерии должны вырабатываться с участием профессиональных экспертов в открытом диалоге с обществом. По словам вице-премьера, надо обеспечить бездефицитность финансирования программы госгарантий. Он считает необходимым для роста качества медпомощи развивать конкуренцию среди больниц и поликлиник за пациентов. Для этого, по мнению Медедева, надо обеспечить так называемое свободное хождение страховых полисов, чтобы каждый пациент мог выбирать и врача, и лечебное учреждение, в которое он бы предпочел обратиться. Медведев констатировал, что учреждения здравоохранения продолжают еще выполнять многочисленные непрофильное услуги. Он считает, что нужно проанализировать какие функции целесообразно исполнять самим медикам, а что целесообразнее передать другим исполнителям.

На сегодняшнем заседании кроме этих вопросов участники обсуждают вопрос обеспечения кадров для центров высоких медицинских технологий, а также вопрос о развитии службы крови. Медведев назвал проблему развития службы крови одной из самых актуальных, стоящих перед отечественной системой здравоохранения. Кроме того, обсуждаются новые меры по оказанию помощи при ДТП. Также в числе обсуждаемых тем, оказание медпомощи детям-сиротам и детям, оказавшимся без попечения родителей. По информации Медведева, заболеваемость у таких детей в несколько раз выше, чем у детей, воспитывающихся в семьях. По словам Медведева, требуется особе внимание со стороны медиков к этой категории детей. Как сказал Медведев, мы обязаны обеспечить им соответствующую медицинскую помощь, в том числе путем выделения дополнительных финансовых средств.

28 февраля состоится расширенное заседание президиума совета при президенте по реализации приоритетных нацпроектов и демографической политике, сообщил Медведев. В повестке дня будут обсуждение итогов реализации проектов, результаты выполнения программы газификации за 2006-2007 годы, мероприятия по демографической политике.