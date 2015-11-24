Сергей Простаков
Последние публикации
Черногория: российский «пряник» проиграл американскому «кнуту»?
Основу экономики Черногории составляет туризм, доход от которого составляет пятую часть ВВП страны. А наибольшее количество посещающих страну для отдыха (почти треть от общего числа туристов) прибывает в нее из России. Почти 50 тысяч объектов недвижимости в маленькой балканской стране принадлежат...
24 ноября 2015
Выборы в Чернигове: Коломойский вновь проигрывает Порошенко
26 июля прошли довыборы в Верховную раду Украины по 205-му избирательному округу в Чернигове. Они были назначены в связи с тем, что прошедший в парламент Валерий Кулич стал главой Черниговской облгосадминистрации и досрочно сложил депутатские полномочия. Выборы в Деснянском районе небольшого...
7 августа 2015