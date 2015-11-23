Основу экономики Черногории составляет туризм, доход от которого составляет пятую часть ВВП страны. А наибольшее количество посещающих страну для отдыха (почти треть от общего числа туристов) прибывает в нее из России. Почти 50 тысяч объектов недвижимости в маленькой балканской стране принадлежат россиянам. Четверть иностранных инвестиций в экономику Черногорию составляет российский капитал. И, несмотря на такую явную зависимость, взаимоотношения стран уже давно не являются партнерскими.

boombob.ru Флаг Черногории

Даже в экономике власти Черногории препятствовали российскому капиталу. Они деприватизировали, объявили банкротом и продали местному бизнесмену с сомнительной репутацией крупнейшее предприятие страны KAP («Kombinat Aluminijuma Podgorica»), который управлялся структурами Олега Дерипаски. Ранее были менее резонансные случаи. Вслед за выступлениями рабочих у российских владельцев был отобран металлургический комбинат ZNK (Željezara Nikšić), после возвращения в госсобственность и банкротства проданный турецкой фирме, развлекательный комплекс Astra Montenegro и отель Avala в Будве также отобрали у российских собственников, компаниям из России ставятся барьеры для участия в экономике Черногории.

Политические шаги Подгорицы еще более враждебны. Это и намерение вступить в НАТО, и присоединение к экономическим санкциям ЕС против России, и отказ в размещении объектов ВМФ РФ в городе Бар, и игнорирование голосования в ООН за резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, предложенную Россией. Такие решения власти Черногории принимают в условиях роста безработицы, падения уровня жизни населения страны и его как минимум расколотого пополам отношения к вступлению в НАТО. Объясняется такая рискованная политика интересами Запада, который стал для правящего в стране клана Джукановичей гарантом безопасности и сумел занять ведущие позиции во властных и общественных структурах, образовании, СМИ с помощью лояльных кадров, которые воспитывались и обучались в течение предшествующих двух десятков лет.

В Черногории была проделана та же работа по во многом искусственному созданию политической нации и разделению общесербского государственного, информационного и общественного пространства, что и в случае с распадом СССР и развитием отношений России и Украины. В черногорском случае доминирование прозападных идей и настроений во власти, медиа и экспертной среде привело к распаду единого государства с Сербией, чем, по имеющейся информации, в полной мере воспользовалась правящая верхушка во главе с Мило Джукановичем. Его неоднократно обвиняли в причастности к организации приносящей огромную прибыль контрабанды табачной продукции и наркотрафика через порты страны. И стремление местного руководителя к независимости (и безнаказанности) совпало с желанием США ослабить лояльную России Сербию и начать окончательное вытеснение геополитического противника с Балкан. Обнародованная WikiLeaks американская дипломатическая переписка свидетельствовала, что одной из целей США, для достижения которых Черногория втягивается Западом в НАТО, было «парирование возобновившегося и возрастающего присутствия России в регионе».

Современный неолиберализм в совершенстве освоил изначально левую стратегию захвата контроля над обществом, разработанную еще Антонио Грамши. Превратив ее в отработанную технологию, Запад регулярно обращает это оружие против бывших стран соцлагеря, дополняя давлением на экономику и находящиеся у власти элиты. Черногория стала очередной жертвой такой многоуровневой планомерной атаки, которая уже привела к деиндустриализации, расколу общества и захвату власти прозападным лобби. Оппонентом последнего выступила значительная часть населения, которая в условиях доминирования в СМИ, правительстве и парламенте сторонников НАТО уже не нашла никаких средств протеста, кроме уличных выступлений.

Аналогия с пророссийскими выступлениями в городах Украины после победы Майдана прослеживается очевидная. И в том, и в другом случае аудитория, с которой могли бы работать отсутствовавшие пророссийские силы, способные структурировать протест и уже занимать до его начала прочные позиции в политике, крайне велика. Ставка России на одни лишь экономические связи, какими бы тесными они ни были, очевидно, оказалась неправильной. Украина показывает, как прозападная власть может вопреки огромной зависимости экономики от России проводить абсолютно враждебную к ней политику, не обращая внимания на уровень жизни населения и состояние собственных предприятий, инфраструктуры и финансовой системы.

В случае Черногории разрыв с Россией может обрушить туризм, теперь главную после деиндустриализации отрасль доходов бюджета страны, однако один этот факт не способен удержать коррумпированные власти от вступления в НАТО. Процесс вытеснения России из ее давних (Черногория — еще со времен Екатерины Второй) регионов влияния является естественным процессом подчинения экономик в интересах глобального капитала, США и ведущих стран Евросоюза. Они сейчас просто не могут развиваться по отличной от построения своеобразной неоколониальной системы отношений схеме. А в геополитическом плане постепенное вытеснение России с Балканского полуострова является ответом на ее активность в борьбе с международным терроризмом в Сирии.

Противостояние, обострившееся после присоединения Крыма, и в дальнейшем будет затрагивать новые регионы и государства, в том числе считающиеся надежными союзниками России. Отсутствие четко сформулированной идеологической программы на внешней арене, вовлеченность в глобальную экономику и системные трудности, с этим связанные, сильно ограничивают возможности России на новом этапе борьбы с ней, начатом Западом обострением украинского кризиса. Но даже уже отстаиваемых Москвой принципов справедливого международного порядка, приверженности мирным решениям конфликтов, уважения традиционных укладов жизни и культур достаточно, чтобы в ней видели глобальную альтернативу агрессивному глобализму Вашингтона. В том случае, если внутренняя политика России будет более соответствующей ее внешнему имиджу, а средства международной коммуникации и влияния — более разнообразными, таких крайне негативных событий, как вступление Черногории в НАТО, вполне можно будет избежать.