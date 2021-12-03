Сергей Муливанов
Автор
Родился в городе Риге. Один из активистов защиты русского образования в Латвии.
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Недавно российский министр Сергей Лавров написал статью о взаимоотношениях России и Казахстана, которые, к сожалению, часто подвергаются испытаниям со стороны казахстанских граждан, подвергшихся воздействию неких «информационных методик» из-за рубежа. Речь шла, очевидно, о злокозненных действиях...
3 декабря 2021